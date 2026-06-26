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Na Zlatiboru je otvoren treći Sajam poljoprivrede i gastro turizma - manifestacija koja okuplja proizvođače, privrednike, turističke radnike i posetioce oko bogate tradicije, kvalitetne domaće proizvodnje i savremenog turizma u skladu sa prirodom. Tokom tri dana Sajma biće predstavljeni noviteti predstojeće letnje sezone i turistički sadržaji, organski i tradicionalni proizvodi i savremena poljoprivredna mehanizacija.

Sajam poljoprivrede i gastro turizma ujedno je označio i početak letnje sezone na Zlatiboru. Već tokom prvog dana predstavljeni su domaći i organski proizvodi, kao i savremena poljoprivredna mehanizacija, repromaterijal i oprema koja povezuje tradicionalna znanja i savremene tehnologije u poljoprivredi.

Predsednik opštine Čajetina, Milan Stamatović, istakao je da ovaj Sajam ima veliki značaj za razvoj poljoprivrede zlatiborskog kraja i podsetio da je strateškim planom opštine Čajetina predviđen razvoj turizma i poljoprivrede kao dve glavne privredne grane.

- Brdsko-planinsko područje je ovde pogodno za stočarstvo i naši preci su se vekovima bavili proizvodnjom tradicionalnih suvomesnatih proizvoda, sira i kajmaka. To je poslednjih pola veka nekako bilo zapostavljeno, a na nama je dužnost da to ponovo pokrenemo.

Moderan i savremen turista hoće da proba nešto autentično i autohtono jer sve je već viđeno u svetu. Moramo raditi na unapređenju gastronomske ponude - da je prilagodimo, marketingu, novim trendovima i novom dizajnu. Zato već nekoliko godina organizujemo Sajam poljoprivrede i gastro turizma na Zlatiboru, a ovogodišnji Sajam je mnogo bolji nego prethodnih godina - rekao je predsednik Stamatović.

Direktor Zlatiborskog Eko agrara, Marko Marić, istakao je da je žig „Dobro sa Zlatibora“ od velikog značaja jer doprinosi zaštiti lokalnih brendova.

1/9 Vidi galeriju Sajam turizma na Zlatiboru Foto: Kurir.rs/Z.G.

- Kada je reč o žigu “Dobro sa Zlatibora” to je kod nas još u povoju, što pokazuje i broj proizvođača koji su do sada stekli pravo na njega. Istovremeno, to govori i o visokim kriterijumima, jer ga ne može dobiti svako. Specifikaciona kuća predlaže proizvođače, a Eko agrar dodeljuje sertifikat onima koji zaista zaslužuju da nose žig „Dobro sa Zlatibora“, čime se štite i promovišu lokalni proizvodi – rekao je Marić.

Tokom sva tri dana na Kraljevom trgu održaće se sajamski bazar domaćih proizvođača, zanatlija i umetnika, uz bogatu ponudu lokalnih proizvoda i suvenira.

Za subotu od 17 časova posetioce očekuje gastro izložba „Zlatiborski organski ukusi“. U okviru ovog segmenta na Kraljevom trgu biće predstavljena bogata zlatiborska gastronomija kroz ponudu renomiranih hotelijera, lokalnih proizvođača i organskih proizvoda. Potom sledi modna revija gde će posetioci imati priliku da vidi modele prepoznatljive po spoju tradicionalne izrade, autentičnih motiva i savremenog dizajna. Gold gondola će predstaviti novu kolekciju suvenira „Povezujemo sa prirodom. Kroz dečju maštu“, inspirisane dečjom kreativnošću. Uveče nastupiće ženski gudački kvartet „Rozeta“, a zatim će vatromet označiti završnicu glavnog dana manifestacije.

Trećeg dana manifestacije je bazar domaćih proizvoda i autentičnih ukusa, a poslednju dan biće u znaku bazarnog dana sa ponudom domaćih proizvoda, zanata i umetnosti.

I NA TORNIKU POČINJE LETNJA SEZONA

U subotu će i na Torniku zvanično biti otvorena letnja sezona. Za posetioce su pripremljeni brojni sadržaji, uključujući panoramsku vožnjušestosednom žičarom opremljenom nosačima za bicikle, bob na šinama, veštačku stenu za penjanje, električne bicikle, planinske bicikle, vožnje planinskim kartom, mini golf. Svi navedeni sadržaji biće besplatni na dan otvaranja sezone.