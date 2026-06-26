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Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorio je vozače da se zbog intenzivnih putovanja ka Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori, očekuje pojačan saobraćaj.

Savetovao im je da, ukoliko moraju da putuju u najtoplijem delu dana, prave češće pauze da bi bili odmorniji, a automobil zaštitili od pregrevanja, a potom i otkaza nekog od vitalnih sklopova.

Dodali su da automobili na gračnim prelazima prolaze bez zadržavanja, dok kamioni na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju jedan sat da izađu iz Srbije.