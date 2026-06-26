Auto moto savez Srbije upozorava vozače na pojačan saobraćaj ka Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori. Pripremite se za putovanja i pravite pauze.
Srbija
AMSS upozorio vozače na vrućinu i gužve: Ova dva prelaza beleže velike gužve
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Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorio je vozače da se zbog intenzivnih putovanja ka Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori, očekuje pojačan saobraćaj.
Savetovao im je da, ukoliko moraju da putuju u najtoplijem delu dana, prave češće pauze da bi bili odmorniji, a automobil zaštitili od pregrevanja, a potom i otkaza nekog od vitalnih sklopova.
Dodali su da automobili na gračnim prelazima prolaze bez zadržavanja, dok kamioni na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju jedan sat da izađu iz Srbije.
"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila", navodi se.
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