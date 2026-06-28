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Nakon Donje Studene i Velepolja, besplatni preventivni kardiološki pregledi koje odnedavno organizuju Univerzitetski klinički centar Niš i Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja" nastavljeni su i u Trupalu.

Meštani bez uputa i zakazivanja mogli da provere zdravstveno stanje srca i krvnih sudova.

Veliki broj građana odazvao se akciji tokom koje su obavljani EKG pregledi, merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, kao i ultrazvučni pregledi srca. Koliko su ovakve aktivnosti značajne pokazalo se već tokom jednog od pregleda, kada je kod pacijenta otkriveno ozbiljno zdravstveno stanje zbog kojeg je hitno upućen na dalje lečenje.

Vršilac dužnosti direktora UKC Niš, prof. dr Milan Lazarević, istakao je da cilj akcije nije samo pregled velikog broja ljudi, već njihovo uključivanje u sistem redovne zdravstvene zaštite.

- Najvažnije nije koliko ćemo ljudi danas pregledati, već to što ćemo ih uvesti u zdravstveni sistem i pratiti njihovo stanje. Čuli smo da pojedini meštani sedam, osam, pa i deset godina nisu odlazili kod lekara. Upravo zato su ovakve akcije važne, jer omogućavaju da se problemi otkriju na vreme - rekao je Lazarević.

On je naglasio da su bolesti srca i krvnih sudova među najčešćim uzrocima obolevanja i smrtnosti, zbog čega preventivni pregledi mogu imati presudnu ulogu u očuvanju zdravlja stanovništva.

Akciji je prisustvovao i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, koji je ocenio da dobra saradnja grada, UKC Niš i Instituta "Niška Banja" daje konkretne rezultate.

- Ovde nismo samo da pregledamo građane, već i da ih saslušamo. Prevencija je važnija od lečenja i zato želimo da razgovaramo sa ljudima, da čujemo njihove probleme i pokušamo da ih rešimo pre nego što postanu ozbiljni - rekao je Pavlović.

Meštani su istakli da im ovakve akcije mnogo znače, jer zdravstvene preglede mogu da obave u svom mestu, bez odlaska u grad.

- Radila sam kontrolu srca. Lekar kaže da je sve u redu, ali treba da uradim dodatne analize. Lepo je što su došli kod nas i što možemo da se pregledamo i vidimo kakvo nam je zdravstveno stanje - rekla je Milinka Janković.

Iz UKC Niš najavljuju da će se preventivni pregledi nastaviti i u drugim gradskim i prigradskim naseljima, kako bi što veći broj građana dobio priliku za ranu dijagnostiku i pravovremeno lečenje.