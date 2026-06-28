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Iz Poljoprivrednog gazdinstva Čordaš Adamov iz Melenaca, sela kod Zrenjanina, u noći između 22. i 23. juna ukradena su četiri mlada emua.

Nesvakidašnja krađa četiri emua, stara oko mesec dana, prijavljena je Policijskoj upravi u Zrenjaninu, čiji pripadnici su izašli na lice mesta i sačinili zapisnik.

- Ukradeni emui su iz prvog legla u mom poljoprivrednom gazdinstvu, a štetu procenjujem na oko 800 evra. Inače, cena emua varira i kreće se od 100 do 1.200 evra, u zavisnosti od starosti, DNK, pola, boje… - kaže za portal zrenjaninski.com vlasnik poljoprivrednog gazdinstva Zoran Adamov.

I ranije su ih potkradali

On ističe da je ranije bilo sitnijih krađa i da se dešavalo da neko iz njegovog gazdinstva ukrade kokošku. Međutim, ovo je prvi put da se šteta meri stotinama evra.

- I dalje sam u šoku zbog svega što se desilo – naglašava Adamov i dodaje da se nada da će počinilac, ili više njih, naposletku ipak odlučiti da vrati emue.

Poljoprivredno gazdinstvo Čordaš Adamov, inače, ima i druge pernate životinje, kao što su kokoške, papagai i druge.