ETNO DAN U KRUŠEVCU: Održana tradicionalna kulturna manifestacija
U organizaciji Kulturnog centra Kruševac, u dvorištu KPZ, održana je tradicionalna kulturna manifestacija „Etno dan 2026”. posvećena promociji srpske tradicije, narodnih običaja i etno stvaralaštva, koja se održava u okviru programa “Vidovdan 2026”.
Manifestacija beleži skoro dve decenije postojanja i svojevrstan je mini sajam poslenika kulture i tradicije i kao takva jedan je od važnijih događaja u oblasti promocije negovanja srpske tradicije Kruševca i Rasinskog okruga.
- "Etno dan 2026.“ okupio je brojne proizvođače, distributere i ljubitelje autentične hrane i pića sa ciljem očuvanja i unapređenja promocije etno i autohtonih proizvoda , kao i negovanja narodnih običaja kroz igru, pesmu i neizostavni humor našeg čarapanskog podneblja. Program je. okupio više desetina učesnika iz Kruševca i Rasinskog okruga. Mnogobrojni posetioci bili su u prilici da degustiraju jela napravljena na starinski, tradicionalni način i ujedno pogledaju bogatu i raznoliku ponudu ručnih radova i rukotvorina, odevnih i upotrebnih predmeta.
Program obuhvata izložbe rukotvorina, starih predmeta i tradicionalnih gastronomskih specijaliteta iz kruševačkog kraja. Ova manifestacija spaja brojne poslenike kulture, etno udruženja, kulturno – umetnička društva i proizvođače autentične hrane i pića, pružajući posetiocima priliku da uživaju u narodnoj igri, pesmi i prijatnoj atmosferi, izjavila je direktorka KCK Marija Cvetković.
U kulturno zabavnom učestvovali su: Jana Milanović koja je otpevala državnu himnu, goste je pozdravio zdravičar Luka Rašić, a KUD „Ćukovac“ iz Velikog Šiljegovca izvelo je splet igara iz Šumadije. Izvorne narodne pesme interpretirala je Sanja Ivanović , a nastupili su i Grujica Nikolić, harmonika i Milan Civić, bas.
Na svečanosti su dodeljene zahvalnice, diplome i nagrade, a uručila ih je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković. Najbolje učesnike manifestacije proglasio je predsednik žirija Goran Kuzmanović: za najlepše ukrašen slavski kolač KUD-u „Radojkino kolo“ iz Globodera, za najukusnije jelo pripremljeno na starinski način „Čarolija ukusa“ Podunavci, za najbolji štand „Baba i unučići“ Kruševac, za najkreativniji štand „Jelenina čarolija“ Bela Voda. Za najpikantnije pripremljen kotlić nagrađeni su: “Veseli drugari“ Kruševac, „Graditelji mira“ Kruševac i Radovan Todorović iz Bele Vode.