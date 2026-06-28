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U organizaciji Kulturnog centra Kruševac, u dvorištu KPZ, održana je tradicionalna kulturna manifestacija „Etno dan 2026”. posvećena promociji srpske tradicije, narodnih običaja i etno stvaralaštva, koja se održava u okviru programa “Vidovdan 2026”.

Manifestacija beleži skoro dve decenije postojanja i svojevrstan je mini sajam poslenika kulture i tradicije i kao takva jedan je od važnijih događaja u oblasti promocije negovanja srpske tradicije Kruševca i Rasinskog okruga.

Foto: Ž.M./Kurir

- "Etno dan 2026.“ okupio je brojne proizvođače, distributere i ljubitelje autentične hrane i pića sa ciljem očuvanja i unapređenja promocije etno i autohtonih proizvoda , kao i negovanja narodnih običaja kroz igru, pesmu i neizostavni humor našeg čarapanskog podneblja. Program je. okupio više desetina učesnika iz Kruševca i Rasinskog okruga. Mnogobrojni posetioci bili su u prilici da degustiraju jela napravljena na starinski, tradicionalni način i ujedno pogledaju bogatu i raznoliku ponudu ručnih radova i rukotvorina, odevnih i upotrebnih predmeta.

Foto: Ž.M./Kurir

Program obuhvata izložbe rukotvorina, starih predmeta i tradicionalnih gastronomskih specijaliteta iz kruševačkog kraja. Ova manifestacija spaja brojne poslenike kulture, etno udruženja, kulturno – umetnička društva i proizvođače autentične hrane i pića, pružajući posetiocima priliku da uživaju u narodnoj igri, pesmi i prijatnoj atmosferi, izjavila je direktorka KCK Marija Cvetković.

Foto: Ž.M./Kurir

U kulturno zabavnom učestvovali su: Jana Milanović koja je otpevala državnu himnu, goste je pozdravio zdravičar Luka Rašić, a KUD „Ćukovac“ iz Velikog Šiljegovca izvelo je splet igara iz Šumadije. Izvorne narodne pesme interpretirala je Sanja Ivanović , a nastupili su i Grujica Nikolić, harmonika i Milan Civić, bas.