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Povodom 170 godina od rođenja najponatijeg srpskog kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca, u Legatu Milića od Mačve u Kruševcu otvorena je izložba fotografija i eksponata "Mokranjcu na dar“, Narodnog muzeja Krajine u Negotinu. Program se organizuje u okviru Vidovdanskih svečanosti.

Jubitelji umetnosti videli su višeslojnu interpretaciju društvene i kulturne prakse darivanja kroz život i rad Mokranjca, u okviru izložbe "Mokranjcu na dar“, koja je priređena u okviru 59. Mokranjčevih dana.

Foto: Kurir/Ž.M.

Izložbu je otvorila zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

- Odajemo priznanje velikom kompozitoru, čoveku koji je uspeo da glas naroda pretvori u umetnost, da tradiciju sačuva od zaborava i da je uzdigne do najvišeg nivoa evropske muzičke kulture. Mokranjac je razumeo da narodna pesma nije samo melodija – ona je sećanje, identitet, emocija i istorija jednog naroda. Stvarao je dela koja i danas podjednako snažno diraju srca novih generacija.

U okviru triptiha „Raspeto Kosovo“, koji se sastoji iz tri dela, dramskog, poetskog i muzičkog, Kulturni centar je priredio i koncert na platou ispred crkve Lazarice „Uzdarja Mokranjcu“.