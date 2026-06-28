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LOZNICA – Lozničko Udruženje za borbu protiv steriliteta ''Roda'', koje pruža podršku parovima suočenim sa problemom steriliteta, prigodnom svečanošću obeležilo je juče tri godine postojanja. Prema rečima predsednice udruženja Sonje Janković, mogu se pohvaliti da je u minula 72 meseca rođeno dvanaest, a na putu su još tri bebe, i da je to najbolja potvrda njihovog dosadašnjeg pomaganja parovima da postanu roditelji.

- Cilj nam je da parovima koji imaju problem sa sterilitetom damo svaku moguću podršku, da ne odustaju od borbe i da postanu roditelji. U borbi za potomstvo supružnici treba da budu zajedno, a mi koji smo osnovali ''Rodu'' prošli smo put kojim oni sada idu, i želimo da pomognemo da se što lakše izbore sa preprekama. Drago mi je što su parovi prepoznali u nama podršku i prijatelje, što su se odazvali i znaju da nisu sami. Nastojimo da im pružimo sve što je u našoj mogućnosti. Pre svega psihološku podršku koja im je najbitnija, ali i medicinsku, savetodavnu, svaku moguću koja će im olakšati borbu u kojoj je najbitnije da odustajati. Naš cilj je zajednički, potomstvo, a najveću ponos su nam do sada rođena deca – kaže predsednica ''Rode'' koja ima pedesetak aktivnih članova.

Foto: T.Ilić

Udruženje tokom godine organizuje razne radionice, parovima je pružana medicinska i psihološka pomoć, omogućava besplatne konsultacije, kontakte sa klinikama u Srbiji i inostranstvu i to će nastaviti da radi. Jankovićeva kaže da je bitno parovima ponuditi što više informacija. Ističe i veliku podršku Grada Loznice koji već nekoliko godina iz lokalnog budžeta dodeljuje naknadu troškova za vantelesnu oplodnju (VTO) nastojeći da pomogne onima koji žele da postanu roditelji.

- Loznica daje 350.000 dinara za sve parove koji ulaze u proces VTO, a uslov je da imaju najmanje četiri neuspela pokušaja preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. VTO je skup proces, važan je svaki vid pomoći, pogotovo finansijski u ovoj teškoj borbi – kaže Jankovićeva.

"Roda" nema svoje prostorije, obratiće se gradskoj upravi i nadaju se pozitivnom odgovoru. Značilo bi im da imaju kutak za sastanke, radionice, da se okupe, adresu na kojoj će im se za pomoć obratiti oni kojima je potrebna.

- Danas slavimo treći rođendan ne samo udruženja, nego svih naših članova, i drago mi je što su sa nama i bebe rođene u minule tri godine. Suština je da budemo na okupu. Da nam se mogu obratiti parovi koji se bore za potomstvo, da zajednički dođemo do najlepšeh rezultata, a to su bebe – rekla je juče predsednica ''Rode'' koja je svojevremeno imala podršku za VTO i posle 12 godina truda postala majka dvoje dece.

Na rođendanu je bilo lepo druženje, a najlepša slike su nasmejani roditelji i njihove beba koje su čekane i dočekane. Za sada dvanaest, a biće ih još jer ''bebe donose rode''.