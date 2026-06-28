Slušaj vest

Naći parking mesto u gradu za Lozničane, ali i one koji dolaze sa strane, maltene je nemoguća misija. Parking mesta su uglavnom popunjena, a mnogi se snalaze pa svoje četvorotočkaše ostavljaju po principu "gde god nađeš zgodno mesto".

Javno komunalno preduzeće "Parking servis" u Loznici pokrenulo je kod Gradske uprave inicijativu za planiranje i izgradnju javne garaže kao trajnog i sistemskog rešenja problema mirujućeg saobraćaja na gradskom području. Na nedavnoj sednici Gradskog veća utvrđen je Predlog odluke o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za delimično obavljanje komunalne delatnosti upravljanja javnim parkiralištima kroz izgradnju javne parking-garaže, koji će se sutra naći pred odbornicima Skupštine grada.

Kako je obrazloženo, potreba za izgradnjom javne garaže proizilazi iz činjenice da je na teritoriji grada Loznice trenutno registrovano više od 35.000 motornih vozila, dok su postojeći kapaciteti javnog parkinga ograničeni. Trenutno je u sistemu zonskog parkiranja obezbeđeno 363 mesta u crvenoj i 1.390 mesta u plavoj zoni, što je nedovoljno za potrebe Lozničana i posetilaca grada.

Foto: Kurir/T.Ilić

Kao dodatni pokazatelj nedovoljnih parking kapaciteta naveden je i broj aktivnih pretplatnih karata u sistemu JKP "Parking servis". Prema ovogodišnjim podacima, za prva tri meseca ukupno je evidentirano 5.813 pretplatnih karata, stanarskih i mesečnih, što na mesečnom nivou premašuje broj raspoloživih parking mesta u sistemu javnog parkiranja.

Pored toga, Loznica ima specifičnu urbanističku infrastrukturu, jer se sve najvažnije institucije, ustanove, škole, organi uprave, zdravstvene i poslovne ustanove nalaze u užem centru grada. To uslovljava povećanu koncentraciju saobraćaja i značajno veću potražnju za parking mestima u centralnoj gradskoj zoni.

Izgradnjom javne garaže postiglo bi se povećanje kapaciteta za parkiranje u centralnom gradskom jezgru, smanjenje broja nepropisno parkiranih vozila, povećanje bezbednosti i protočnosti saobraćaja, rasterećenje parking zona, poboljšanje dostupnosti institucijama i ustanovama, kao i unapređenje kvaliteta života građana i ukupnog urbanog ambijenta grada.

Foto: Kurir/T.Ilić

Zahteve za parkiranjem poslednjih godina dodatno povećava i stalan rast korišćenja vozila, čak i na kratkim relacijama. Zbog toga je, smatraju u "Parking servisu", neophodno proširenje kapaciteta za parkiranje, a izgradnja javne garaže predstavlja najodrživije rešenje.

O javnoj garaži govori se godinama, pominje se više lokacija u gradu, a sada se prvi put konkretno krenulo ka izgradnji takvog objekta. Na poslednjem prošlogodišnjem zasedanju Skupštine grada gradonačelnica Dragana Lukić saopštila je da je izvesno da će se tokom 2026. godine raditi na izgradnji javne garaže, što bi dodatno trebalo da ublaži, ako ne i u velikoj meri reši, hronični nedostatak parking mesta u gradu prepunom četvorotočkaša. Sada će biti načinjen prvi korak u tom pravcu.