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Dok ovih dana, kao u onoj pesmi "gori more, tope se planine", na gradskom kupalištu vri kao u košnici. Lozničani spas od 35 i još koji podeok u plusu traže i nalaze na dečjem i olimpijskom bazenu, o kojima se stara Ustanova za fizičku kulturu "Lagator".

Ova, 19. sezona, počela je odlično. Kupalište je, kao i uvek, spremno dočekalo posetioce, a leto se potrudilo da od početka doda gas, pa je vreme idealno za kupanje. Od otvaranja sezone, 16. juna, kada je kupanje bilo besplatno, do danas je prodato oko osam hiljada ulaznica, a rekord za sada drži prošla nedelja, kada je bilo skoro 1.170 posetilaca sa kupljenim kartama.

Osveženje nalaze i mladi i stari. Na raspolaganju su im, osim dva bazena, i ležaljke, stoni tenis, kao i kafić za dodatno rashlađenje nekim sokom. Prva grupa desetodnevne besplatne škole za neplivače počela je 22. juna, a druga će sredinom jula. Ukupno je prijavljeno 120 dece koja će ovoga leta naučiti da plivaju na "Lagatoru", gde je od otvaranja kupališta, zahvaljujući organizovanoj školi plivanja, između 4.500 i 5.000 mališana naučilo da pliva.

1/5 Vidi galeriju Gužva na bazenu u Loznici Foto: T.Ilić

O bezbednosti posetilaca brine devet licenciranih spasilaca, dežura medicinsko osoblje, a Šabački zavod za javno zdravlje obavlja redovnu kontrolu kvaliteta vode. Dnevna ulaznica na gradskom kupalištu iznosi 250 dinara, sezonske karte za đake i studente su 4.000, a za odrasle 5.000 dinara.

Ako se po jutru dan poznaje, bazeni, koji rade svakog dana od 8 do 20 časova, biće puni i ovoga leta, a do 31. avgusta možda bude nadmašen rekord iz 2022. godine, kada je na "Lagatoru" bilo oko 44.000 kupača.

Lozničane sutra čeka maksimalnih 38 stepeni, a u utorak tek stepen manje, tako da će poseta bazenima mnogima biti najbolji lek za vrućinu i narednih dana. Imaju Lozničani i prelepu Drinu, ali ne i uređenu gradsku plažu sa spasiocima i ostalim pratećim službama, pa je bazen, i iz bezbednosnih razloga, za mnoge najbolja opcija.