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Tradicionalne duhovne svečanosti, pod nazivom "Od Vidovdana do Ivanjdana" će krajem juna i početkom jula, biti održane u Bačkoj Palanci. Manifestacija se organizuje povodom hramovne slave Svetojovanovskog hrama u Staroj Palanci, a bogati kulturno-duhovni program trajaće od 28. juna do 7. jula.

Nedelja, 28. jun (Vidovdan): Svečanosti počinju u 18.30 časova, kada će, nakon večernjeg bogosluženja, biti služen pomen dobrovoljcima srpske vojske iz Stare Palanke u Prvom svetskom ratu. Nakon toga, general Stojan Konjikovac održaće predavanje na temu „Doprinos prizrenske brigade u odbrani otadžbine”.

Sreda, 1. jul: U 18.30 časova u porti Svetojovanskog hrama biće održana promocija knjiga profesora dr Milana Gromovića, „Raške oči srpske književnosti” i "Anđeli u književnosti".

Petak, 3. jul: Sa početkom u 18.30 časova u porti hrama, protonamesnik Mladen Glušac održaće predavanje pod nazivom "Glas koji sad govori".

Ponedeljak, 6. jul: Dan pred slavu rezervisan je za najmlađe. U porti hrama će se u 18.30 časova održati đačka radionica pletenja ivanjdanskih venaca, u kojoj učestvuju osnovci koji pohađaju versku nastavu.