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U Somboru je održano Poetsko veče, kulturni događaj koji je okupio književne stvaraoce i ljubitelje pisane reči sa ciljem promocije inkluzije, druženja i međusobnog razumevanja.

Događaj je organizovan u okviru tradicionalne manifestacije "Budi mi prijatelj – prihvati razlike", kao deo programa "Koračajmo zajedno", koji sprovodi Savez za cerebralnu i dečju paralizu Vojvodine.

1/5 Vidi galeriju Promocija književnog stvaralaštva članova Saveza za cerebralnu i dečju paralizu Vojvodine Foto: Printscreen/TV Pink

Cilj poetskog susreta bio je promocija književnog stvaralaštva članova Saveza, kao i stvaranje jednakih mogućnosti za kulturno izražavanje osoba sa invaliditetom i njihovu punu inkluziju u društvenu zajednicu. Učesnici su kroz svoje stihove i priče poslali poruke prijateljstva, tolerancije i prihvatanja različitosti kao vrednosti društva.

Veče je proteklo u prijatnoj atmosferi, ispunjenoj emocijama, kreativnošću i novim poznanstvima, potvrđujući još jednom talente i potencijale članova Saveza.

Aktivnost je realizovana u okviru redovnih programskih aktivnosti "Suncokret"-a, uz podršku Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

Savez za cerebralnu i dečju paralizu Vojvodine zahvalio je Društvu invalida za cerebralnu i dečju paralizu „Sombor“ na gostoprimstvu, kao i svim gostima i sugrađanima koji su svojim prisustvom podržali manifestaciju.