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Odlukom Nastavničkog veća Osnovne škole "Borivoje Ž. Milojević" u Krupnju, za Sportistu generacije proglašena je učenica Anka Živanović.

Ona je tokom svog školovanja ostvarila izuzetne rezultate i u sportu i na takmičenima iz različitih predmeta, dostojno predstavljajući svoju školu. 

- Od najranijih školskih dana, Anka je pokazivala svestranost, upornost i takmičarski duh. Nizala je uspehe na takmičenjima iz matematike, srpskog na okružnom nivou. Učestvovala je u mnogim projektima, naučnim kampovima i humanitarnim akcijama organizovanim u školi. Ipak, njena najveća lubav je sport i tu postiže najbolje rezultate - navodi Instagram stranica "kmedia.rs". 

- Teško je nabrojati sport u kom se Anka nije oprobala i pokazala svoj talenat. Posebno mesto u njenom srcu zauzima fudbal i tu je dostigla najviša postignuća. Tokom školovanja bila je najbolji igrač školskih ekipa koje su osvajale prva mesta na Opštinskim i Okružnim takmičenjima u futsalu i beležile zapažene rezultate na međuokružnom i republičkom nivou - dodaje Instagram stranica "kmedia.rs". 

Svojim talentom, radom i odricanjem zaslužila je mesto među najboljima, pa je danas član reprezentacije Srbije. Ove godine učestvuje na kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, koje se održava na Malti.

Kurir.rs

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