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Na Trgu glumaca u Kruševcu svečano je otkrivena bista Borislavu "Čika Bori" Mihailoviću, osnivaču Kruševačkog pozorišta i jednom od najznačajnijih stvaralaca u istoriji kulturnog života grada.

Svečanosti su prisustvovali gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović, predstavnici lokalne samouprave, članovi porodice Borislava Bore Mihailovića, zaposleni u Kruševačkom pozorištu, brojne zvanice i građani.

Prisutnima se obratio upravnik Kruševačkog pozorišta Bratislav Nedić, koji je istakao da je ime Čika Bore među njegovim savremenicima izgovarano sa posebnim poštovanjem i toplinom, naglašavajući da je upravo on postavio temelje pozorišnog života u Kruševcu.

Autor biste je akademski vajar Zoran Ivanović, a nakon obraćanja upravnika usledio je svečani čin otkrivanja spomen-obeležja.