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Povodom obeležavanja Vidovdana, na Starom vojničkom groblju u Šumaricama i kod Spomenika „Uspenje“ u centru Kragujevca odata je počast i položeni venci u znak sećanja na stradale junake i sugrađane koji su dali živote za otadžbinu.

Vence su kraj spomen-obeležja položili član Gradskog veća za investicije i upravljanje projektima Marko Janković, u ime Grada Kragujevca, predstavnici Vojske Srbije, Udruženja potomaka ratnika Srbije 1912-1920. godine, Udruženja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca Kragujevca, Gradskog odbora SUBNOR-a i boračkih organizacija, kao i članovi porodica poginulih boraca.

- Grad Kragujevac se sa posebnim poštovanjem i pijetetom seća svih koji su učestvovali u oslobođenju Srbije i koji su se kroz vekove borili za njenu slobodu, rekao je Marko Janković.

1/4 Vidi galeriju Vidovdan obeležen u Kragujevcu: Položeni venci za stradale junake Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

Vidovdan nije samo jedan od najznačajnijih praznika Srpske pravoslavne crkve, već i datum od izuzetnog nacionalnog značaja koji podseća na velike pobede, istorijska iskušenja i trajnu težnju srpskog naroda da sačuva slobodu i dostojanstvo, poručio je Janković.

Predsednik Udruženja potomaka ratnika Srbije 1912–1920. godine iz Kragujevca Milan Vujičić podsetio je da obeležavanje Vidovdana na Starom vojničkom groblju predstavlja tradiciju koju su započeli sami ratnici, smatrajući je nastavkom borbe i negovanja sećanja na saborce sahranjene na tom mestu.

On je istakao da je dužnost sadašnjih generacija da neguju kulturu sećanja, čuvaju uspomenu na stradale i sa poštovanjem obilaze mesta stradanja srpskih vojnika, jer su oni svoje živote položili za slobodu svih nas.

- Kao i svakog Vidovdana, i danas smo se okupili kako bismo odali pomen poginulim borcima koji su stradali u oružanim sukobima od 1991. do 1999. godine, ali i svim stradalima koji su živote položili za slobodu Srbije, rekao je Milan Spasić, predsednik Skupštine Udruženja ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca.

On je istakao da se polaganjem venaca kraj Spomenika „Uspenje“ i odavanjem pošte čuva sećanje na njihovu hrabrost i žrtvu.