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Ogroman požar izbio je danas u širem centru Čačka, u Železničkoj ulici, kada je vatra zahvatila zgradu nekadašnje poznate čačanske mlekare.

Prema prvim informacijama sa lica mesta, objekat je u potpunosti u plamenu, a gust dim nadvio se nad čitavim naseljem. Plamen se vidi iz više delova grada, dok se dim širi okolnim ulicama.

1/5 Vidi galeriju Veliki požar u Čačku Foto: RINA

Na terenu su tri ekipe vatrogasaca koje pokušavaju da lokalizuju požar i spreče njegovo dalje širenje.

– Sve je u dimu, plamen je ogroman. Vatrogasci su odmah stigli i bore se sa vatrom, ali prizor je zaista strašan – kaže za RINU jedan od očevidaca.

Za sada nije poznato da li u ovom požaru ima povređenih lica, kao ni šta je uzrok izbijanja vatre.