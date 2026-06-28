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Udruženje ljubitelja fića i Gradska turistička organizacija u Kragujevcu organizovali su 22. Fića fest.

Ova tradicionalna manifestacija okupila je i ove godine vlasnike i ljubitelje fića iz cele Srbije, kao i sa prostora bivše Jugoslavije.

Zvanično otvaranje manifestacije održano je u Velikom parku u prepodnevnim satima gde su posetioci imali priliku za razgledanje, fotografisanje, uživanje u nostalgiji, ali i da se uvere u vozno stanje prvog jugoslovenskog narodnog auta.

U ime Grada Kragujevca, 22. Fića fest otvorio je Predrag Stevović, član Gradskog veća za sport i omladinu koji je izrazio zadovoljstvo time što iz godine u godinu ova manifestacija privlači sve veći broj posetilaca svih generacija i to ne samo iz grada domaćina.

Stevović se zahvalio Udruženju ljubitelja fića koje na ovaj način čuva od zaborava automobil koji je obeležio jedno vreme i postao jedan od simbola grada Kragujevca.

1/4 Vidi galeriju Fića fest u Kragujevcu okupio ljubitelje legendarnog auta Foto: D. Đ. Kurir

Predsednik Udruženja ljubitelja fića, Vladimir Tošić istakao je da je ovo udruženje osnovano 2004. godine sa ciljem da se fića sačuva od zaborava, da se vozi našim ulicama i putevima i bude tačka spajanja ljudi i sklapanja novih prijateljstava, sa velikom željom da tu ljubav prenesu mlađim generacijama.

Ove godine na Fića fest stiglo je oko 90 primeraka nacionalne klase iz raznih krajeva Srbije, ali i iz Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Nemačke.

Na skupu je prikazan i motor „zastave 750“, kako bi posetioci mogli da vide šta pokreće fiću.

Takođe, bili su izloženi i primerci nekada popularnih automobila iz proizvodnog programa kragujevačke "Zastave" - stojadina, juga, tristaća...

Tokom manifestacije dodeljena su priznanja i zahvalnice pojedincima i organizacijama za podršku u njenoj realizaciji.

Predstavnici Srpskog saveza za istorijska vozila podržali su inicijativu za izgradnju spomenika fići, a pokrenuta je i inicijativa da se fića proglasi nematerijalnim kulturnim nasleđem.

Inače, sa nekadašnjih fabričkih traka „Zastave“, tokom tri decenije proizvodnje, sišlo je skoro milion primeraka fiće.

Pod zvaničnim nazivom „Zastava 750“ ovaj auto izvozio se u 35 zemalja širom sveta, a danas predstavlja neprolazni simbol jednog vremena, nostalgije i životnog standarda u posleratnoj Jugoslaviji.

Nakon programa u Velikom parku, učesnici Fića festa svojim metalnim ljubimcima prodefilovali su centralnim kragujevačkim ulicama.