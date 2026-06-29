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Etno-grupa "Lozice" održala je povodom velikog praznika koncert pod nazivom Vidovdanski zavet na kome je predstavila nekoliko pesama sa svog drugog albuma "Od Lazara do Košara", a druženje je imalo i humanitarni karakter.

Uprkos velikoj vrućini sinoć su se u Zanatskom centru Sloga, okupili poštovaoci njihovog rada koji su imali priliku da premijerno čuju nove pesme.

Prema rečima Dunje Blažić, osnivača "Lozica", na novom CD-u nalazi se 11 autorskih pesama, na koncertu su izvedene osim novih i neke njihove stare pesme, a sve je uklopljenu u tematiku Vidovdana.

1/6 Vidi galeriju Koncert Vidovdanski zavet u Loznici Foto: Kurir/T.I.

Svaki posetilac koji je dao humanitarni prilog dobio je novi CD, a sav prikupljeni novac namenjen je za pomoć deci u Orahovcu, sa Kosova i Metohije. Novac sa koncerta, kao i prilozi institucija i preduzeća biće prosleđen našim sunarodnicima, a o rezultatima akcije javnost će biti obaveštena, kazala je Blažićeva.

Koncert je priređen u saradnji sa udruženjima građana Kraljevina Srbija i "Miloš S.

Milojević", a ideja je da Vidovdanski zavet postane tradicija.

Osim Lozica, nastupili su i grupa pevača KUD Karadžić, recitatorka Dijana Stevanović, guslari Milutin Đuričić i mladi Lazar Stamenić.

"Lozice" traju duže od jedne decenije, osnovala ih je Blažićeva novembra 2015. i do sada su učestvovale na brojnim manifestacijama u gradu, okolini, Srbiji i okruženju. Po načinu pevanja grupa je jedinstvena na ovim prostorima. Pevaju a kapela dvoglas, autorske pesme, ali i stare zapise kao i obrade narodnih pesama.

Prvi dupli CD Moja Srbija snimile su 2021. godine, a u martu ove i drugi. Čuvaju tradiciju, duh predaka, kosovskog boja i Vidovdana koji su sinoć posebno obeležile.

U ime gradske uprave govorio je Slavoljub Spajić, član Gradskog veća, koji je istakao da Loznica uvek podržava humanitarne akcije i "Lozicama" na njihovom radu, o istorijskim detaljima od boja na Kosovu do Košara govorio je pukovnik u penziji Miloš Dejanović, a u ime udruženja koja su pomogla održavanje ovoga koncerta obratio se istoričar Zoran Tošić.