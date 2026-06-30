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Tek što su na gradskoj plažiTikvara u Bačkoj Palanci postavljene nove kabine za presvlačenje, pojedini delovi već su oštećeni. Na više mesta duž plaže mogu se videti razbacane limenke, plastične flaše, kese i drugi otpad koji je ostao iza nesavesnih posetilaca plaže.

Kabine za presvlačenje, koje su prethodnih dana postavljene na gradskoj plaži Tikvara u Bačkoj Palanci kao donacija privatne kompanije biće uklonjene. Kabine nisu jedini sadržaj koji je pretrpeo oštećenja. Na plaži su pokidani i suncobrani.

Donator je odustao od investicije zbog čega je započeta demontaža i uklanjanje kabina sa plaže.

Postavljanje kabina prethodnih dana izazvalo je veliku pažnju, nakon što su se na društvenim mrežama pojavile fotografije na kojima su se videle zavese na tek postavljenim kabinama. Iz kompanije su tada za BAP Vesti naveli da kabine još nisu bile puštene u funkciju i da su zavese predstavljale privremeno rešenje tokom pripreme, a ne njihov konačan izgled.

Međutim, u međuvremenu je doneta odluka da se od realizacije projekta odustane, pa su radnici danas započeli uklanjanje kabina sa plaže.

Kabine su bile namenjene svim posetiocima Tikvare. Trebalo je da postanu još jedan sadržaj koji će unaprediti boravak na gradskoj plaži, ali biće uklonjene pre nego što su počele da služe svojoj nameni.