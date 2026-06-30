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Tradicionalna manifestacija „Lovački kotlić“ koja je bila održana u okviru manifestacije „Dani Pivnica“, u nedelju je okupila oko 250 takmičara, koji su se nadmetali u kuvanju specijaliteta od divljači.

Učestvovale su 23 ekipe iz Ratkova, Savinog Sela, Kosančića, Paraga, Tovariševa, Silbaša, Kisača, Kulpina, Gložana, kao i tri ekipe iz Slovačke.

Nakon neizvesne borbe u velikoj konkurenciji, žiri je doneo svoju odluku i proglasio ovogodišnje najuspešnije ekipe:
1. mesto – Lovačko društvo „Gložan“
2. mesto – Lovačko društvo „Kisač“
3. mesto – Lovačko društvo „Kulpin“

Kurir.rs/BAP vesti

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