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Na grčkim plažama ukoliko želite možete promeniti i frizuru. Brze i veṣ̌te ruke Afrikanke za tili čas ispletu sitne pletenice u kosi poput onih iz modnih žurnala.

Svakodnevno Afrikanka srednjih godina obilazi plaže u Leptokariji i nudi usluge pravljenja frizura koje odlikuje trajnost. Frizura opstaje i posle kvaṣ̌enja kose u moru, plivanja i boravka na suncu.

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Foto: T.s.

Na licu mesta iz kataloga, koji je umetnici pri ruci, možete izabrati pletenice koje želite. Neobična i kreativna ponuda. Ovo zadovoljstvo koṣ̌ta od 15 do 20 evra, u zavisnosti od tipa frizure, broja kikica i dužine kose.

"Nisam mogla da odolim, a dete je presrećno za samo 7 do 8 minuta frizura je bila gotova", kaže Mila iz Vranja. Dodaje da su ona i suprug prvi put na moru sa unukom i da žele da joj udovolje i priuṣ̌te male radosti.

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Foto: T.s.

"I eto neobične frizure.Toga će se sigurno sećati kad odraste. Boravak na moru sa babom i dedom uz ovakva iznenađenja", kaže Mila.

Osim frizura plažu obilaze i maseri nudeći masažu tela za 10 evra. "Kako je svet mali, Srpkinji na grčkoj plaži Afrikanka pravi frizuru. Njenog muẓ̌a masira Korejanac. Na letovanju uživajte maksimalno i priuṣ̌tite sebi ono ṣ̌to vam odgovara", poručuje bračni par iz Vranja. 

Kurir.rs

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