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LOZNICA – Prvi vreli dani doveli su do povećane potrošnje vode, a iz Javnog preduzeća ''Vodovod i kanalizacija'' apeluju na potrošače da se voda za piće troši racionalno i namenski kako bi je svi imali dovoljno. U odnosu na sredinu meseca u poslednjih petnaestak dana potrošnja vode je povećana za 13 odsto, a trenutno se sa svih petnaest bunara isporučuje u mrežu oko 350 litara u sekundi.

Najavljeno osveženje za kraj ove sedmice smanjiće pritisak na mrežu, ali je ovo tek početak leta i biće još vrelih dana i tropskih noći pa je neophodna racionalna potrošnja kako bi se izbegle eventualne restrikcije i suve slavine.

Svakoga leta apeluje se na građane da vodom za piće ne pune bazene, ne peru automobile, polivaju betonske staze, ili zalivaju travnjake, voćnjake, maline jer sistem nije projektovan za takvu upotrebu. Kada ''Vodovod'' iz svojih petnaest bunara iscrpi oko 300 litara vode u sekundi, to je na 65.000 građana koji imaju vodosnabdevanje, oko 400 litara vode po osobi dnevno, dovoljno da svako zadovolji dnevne potrebe. Međutim, zbog nenamenskog korišćenja potrošnja vode je značajno veća, pa su mogući problemi.

Foto: T.Ilić

Loznica ima oko 850 kilometara vodovoda, na četiri visinske zone, što ga svrstava u najduže vodovodne mreže u Srbiji, a četiri prepumpavanja u isto toliko visinskih zona stvara dodatne troškove zbog povećanog pritiska i ostalih propratnih stvari. Za sada nema suvih slavina, svaki litar vode iz bunara se isporučuje u sistem, a da bi tako i ostalo neophodno je da se ona troši racionalno i namenski, isključivo za osnovne životne potrebe.

Inače, preduzeće radi na otvaranju novog vodoizvorišta sa tri bunara za građane, kao i na otvaranju bunara za tehničku vodu u lozničkim selima koja imaju problema sa vodosnabdevanjem kako bi je građani koristili za navodnjavanje. Svakom novi bunar za tehničku vodu mnogo znači poljoprivrednicima, istovremeno smanjuje korišćenje gradske vode, a nedavno je i grad raspisao konkurs kojim poljoprivrednike subvencioniše za bušenje bunara radi navodnjavanja.

Loznica je juče ''gorela'' u jednom delu dana na 39 stepeni, za danas je prognozirano jedan stepen manje, a u sredu će biti tek tri stepena ''hladnije'', tako da se pojačana potrošnja vode očekuje i narednih dana.