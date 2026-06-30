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Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić i direktor Sportskog privrednog društva "Radnički" Stavro Rašković su svečano otvorili rekonstruisani kompleks otvorenih bazena, čime je zvanično počela ovogodišnja kupališna sezona.

Otvaranju su prisustvovali zamenik gradonačelnika Dejan Ružić, članovi Gradskog veća Predrag Stevović i Marko Janković, predstavnici gradskih uprava, Sportskog privrednog društva "Radnički", kao i predstavnici izvođača radova.

Rekonstrukcija kompleksa realizovana je nakon više od pet decenija od izgradnje bazena, a za ovaj značajan projekat iz budžeta Grada Kragujevca izdvojeno je 150 miliona dinara bez PDV-a.

- Ovo je prva ozbiljna rekonstrukcija kompleksa od njegove izgradnje. Nismo rekonstruisali samo ono što se vidi na prvi pogled, već je urađen veliki posao na kompletnoj infrastrukturi, instalacijama, odvodima, vodovodnoj i elektro mreži, istakao je gradonačelnik Nikola Dašić i dodao:

- Uložili smo oko 150 miliona dinara iz gradskog budžeta jer smo smatrali da Kragujevac zaslužuje moderan, bezbedan i funkcionalan prostor za sport, rekreaciju i odmor. Danas najbolje vidimo koliko je ova investicija bila opravdana kroz osmehe najmlađih sugrađana, poručio je Dašić.

1/4 Vidi galeriju Rekonstruisan kompleks otvorenih bazena u Kragujevcu Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

Direktor SPD "Radnički" Stavro Rašković, u čijem sastavu su bazeni, naglasio je da su Kragujevčani dobili savremen i bezbedan kompleks koji će tokom letnjih meseci biti prava oaza za odmor, rekreaciju i osveženje. On je dodao da je posebna pažnja posvećena bezbednosti posetilaca, kroz angažovanje profesionalne spasilačke službe, postavljanje savremenog video-nadzora na celom kompleksu i organizovanje redarske službe koja će brinuti o redu i bezbednosti tokom rada bazena.

Predstavnik izvođača radova, kompanije „Premijus“ d.o.o. Beograd, Miljan Đuković, istakao je da su najobimniji i najzahtevniji radovi obuhvatili kompletnu zamenu dotrajalih instalacija, rekonstrukciju platoa bazena sa novom podlogom i popločavanjem, kao i ugradnju nove rasvete i obnovu pratećih infrastrukturnih sistema.

Kompleks otvorenih bazena će raditi svakog dana u terminu od 10.30 do 18.30 časova. Cena dnevne ulaznice za odrasle iznosi 500 dinara, za učenike 400 dinara, dok je cena popodnevne karte 250 dinara. Povodom početka kupališne sezone na dan otvaranja ulaz na bazene bio je besplatan za učenike i studente.