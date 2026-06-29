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Širom Srbije temperatura je u 17:00 sati bila daleko iznad 30 stepeni, a Kikinda i Veliko Gradište su prednjačili sa 40 stepeni.

Po podacima sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda, 39 stepeni je bilo u Zrenjaninu a 38 stepeni u Novom Sadu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Somboru Valjevu, Beogradu, Smederevskoj Palanci, Negotinu i Nišu.

Takodje 38 stepeni je izmereno i na Paliću, u Banatskom Karlovcu, Kragujevcu, Kruševcu, Zaječaru i Ćupriji.

U Leskovcuje bilo izmereno 37 stepeni.

Temperatura od 36 stepeni je bila izmerena u Kraljevu, Kuršumliji, Zaječaru i u Požegi.

U Dimitrovgradu je bilo 35 stepeni.

Na Kopaoniku je u 17. sati izmereno 25 stepeni, 30 je bilo na Zlatiboru, a na Crnom vrhu i u Sjenici je izmeren 31 stepen.

Kurir/Beta

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