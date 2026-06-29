Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je Uprava granične policije, u saradnji sa graničnim organima Mađarske, usaglasila produženje radnog vremena Graničnog prelaza Bajmok–Bačalmaš kako bi se obezbedio brži i efikasniji promet putnika i prevoznih sredstava.

Granični prelaz Bajmok–Bačalmaš, koji je namenjen putničkom saobraćaju, od 3. jula do 6. septembra 2026. godine radiće svakog petka, subote i nedelje od 7 do 24 časa, umesto dosadašnjeg radnog vremena od 7 do 19 časova.

Kako navode iz MUP-a, produženje radnog vremena dogovoreno je sa mađarskim graničnim organima kako bi se olakšao prelazak granice tokom letnje turističke sezone.

Ne propustiteDruštvoMAĐARSKA UVELA ZABRANU PRELASKA GRANICE! Teretnjaci stopirani, na Horgošu se formiraju kolone - EVO KAKVO JE TRENUTNO STANJE (VIDEO)
granični prelaz Batrovci (1).jpg
InfoBizKako funkcioniše 5G auto-put: Srbija dobila prvu ovakvu saobraćajnicu, evo šta zapravo radi dok vozite i kako asfalt javlja vašem autu da postoji opasnost
moravski koridor.jpg
DruštvoAuto na suncu za par minuta postaje pećnice! Temperatura skače do 80 stepeni, ovo nikako ne radite
Saobraćajna gužva u Beogradu
HronikaCRNA STATISTIKA! NA PUTEVIMA SRBIJE ZA 4 MESECA POGINULO VIŠE OD 50 LJUDI! MUP objavio važan apel: Policija kreće u veliku kontrolu saobraćaja!
Screenshot 2026-03-04 132114.jpg