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Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je Uprava granične policije, u saradnji sa graničnim organima Mađarske, usaglasila produženje radnog vremena Graničnog prelaza Bajmok–Bačalmaš kako bi se obezbedio brži i efikasniji promet putnika i prevoznih sredstava.

Granični prelaz Bajmok–Bačalmaš, koji je namenjen putničkom saobraćaju, od 3. jula do 6. septembra 2026. godine radiće svakog petka, subote i nedelje od 7 do 24 časa, umesto dosadašnjeg radnog vremena od 7 do 19 časova.