IZBIO POŽAR U FABRICI KOD LESKOVCA: Izgoreo viljuškar i šleper, vatrogasci na terenu kako bi sprečili dalje širenje vatre
U magacinskom prostoru fabričkog pogona kompanije „4M“ u Palikući kod Leskovca danas oko 15.25 časova izbio je požar, potvrđeno je Jugmedii u Policijskoj upravi Leskovac.
Na terenu su vatrogasno-spasilačke ekipe iz Leskovca i Vlasotinca koje i dalje rade na lokalizaciji i gašenju vatre.
Kako se saznaje, požar se proširio i na okolne njive ali sve raspoložive ekipe vatrogasaca nalaze se na terenu kako bi sprečile dalje širenje vatre, a saobraćaj u tom pravcu je trenutno zatvoren.
Prema dosadašnjim informacijama, u požaru nema povređenih. Međutim, čitaoci navode da je na lice mesta dolazila i ekipa Hitne pomoći zbog osoba koje su bile izložene dimu.
Požar je pričinio veliku materijalnu štetu, a prema nezvaničnim informacijama sa lica mesta, izgoreli su jedan viljuškar i šleper.
Kurir.rs/Jugmedia