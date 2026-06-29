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U magacinskom prostoru fabričkog pogona kompanije „4M“ u Palikući kod Leskovca danas oko 15.25 časova izbio je požar, potvrđeno je Jugmedii u Policijskoj upravi Leskovac.

Na terenu su vatrogasno-spasilačke ekipe iz Leskovca i Vlasotinca koje i dalje rade na lokalizaciji i gašenju vatre.

Kako se saznaje, požar se proširio i na okolne njive ali sve raspoložive ekipe vatrogasaca nalaze se na terenu kako bi sprečile dalje širenje vatre, a saobraćaj u tom pravcu je trenutno zatvoren.

Prema dosadašnjim informacijama, u požaru nema povređenih. Međutim, čitaoci navode da je na lice mesta dolazila i ekipa Hitne pomoći zbog osoba koje su bile izložene dimu.