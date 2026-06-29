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Jedan nesvakidašnji gest privukao je pažnju prolaznika i korisnika društvenih mreža, u kom je glavni akter mladić koji se vozio motorom kroz Šabac, u nameri da usput obraduje devojke i žene poklanjajući im ruže, ne tražeći ništa zauzvrat osim osmeha.

Naime, kako prenosi Instagram stranica "vestisabac", mnoge su bile iznenađene ovim znakom pažnje, a njihove reakcije pokazale su da i mali gest može da ulepša dan i vrati veru u ljudsku dobrotu. Snimci i fotografije ovog trenutka brzo su počeli da se dele na društvenim mrežama, gde su izazvali brojne pozitivne komentare.

U vremenu kada svakodnevicu često obeležavaju žurba i stres, ovakvi prizori podsećaju da ljubaznost, poštovanje i pažnja prema drugima ne zahtevaju mnogo, a mogu nekome da znače više nego što mislimo.