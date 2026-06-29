MLADIĆ SEO NA MOTOR I JEDNIM GESTOM ODUŠEVIO ŠAPČANKE! Reakcije prolaznica oduševile region, svi pričaju o ovom neviđenom džentlemenu! (FOTO)
Jedan nesvakidašnji gest privukao je pažnju prolaznika i korisnika društvenih mreža, u kom je glavni akter mladić koji se vozio motorom kroz Šabac, u nameri da usput obraduje devojke i žene poklanjajući im ruže, ne tražeći ništa zauzvrat osim osmeha.
Naime, kako prenosi Instagram stranica "vestisabac", mnoge su bile iznenađene ovim znakom pažnje, a njihove reakcije pokazale su da i mali gest može da ulepša dan i vrati veru u ljudsku dobrotu. Snimci i fotografije ovog trenutka brzo su počeli da se dele na društvenim mrežama, gde su izazvali brojne pozitivne komentare.
U vremenu kada svakodnevicu često obeležavaju žurba i stres, ovakvi prizori podsećaju da ljubaznost, poštovanje i pažnja prema drugima ne zahtevaju mnogo, a mogu nekome da znače više nego što mislimo.
Ovaj mladić svojim postupkom pokazao je da džentlmenski maniri nisu nestali i da je ponekad dovoljna samo jedna ruža kako bi se nekome ulepšao dan.
Kurir.rs/Vestisabac