Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Najnoviji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) pokazuju da u pojedinim mestima živa u termometru ne pada ispod 30 stepeni ni u deset sati uveče.

Iako je u većem delu zemlje došlo do blagog pada temperature u odnosu na prethodni sat, u dva grada u Srbiji i dalje vlada prava jara.

Najtoplije je u Kikindi i Beogradu, dok subjektivni osećaj u pojedinim mestima znatno prevazilazi izmerene vrednosti, objavio je RHMZ.

Gde je izmereno 30 i više stepeni?

Prema zvaničnim merenjima u 22 časa, granica od 30 stepeni zadržala se u sledećim gradovima:

Kikinda: 31 stepen (Subjektivni osećaj: 32 stepena)

Beograd: 30 stepeni (Subjektivni osećaj: 30 stepeni)

Iako su zvanično pali na 29 odnosno 28 stepeni, u pojedinim gradovima je zbog visoke vlažnosti subjektivni osećaj i dalje 30 stepeni. Evo gde je situacija najkritičnija:

Palić: 29 stepeni (Subjektivni osećaj: 30 stepeni)

Novi Sad: 28 stepeni (Subjektivni osećaj: 29 stepeni)

Niš: 28 stepeni (Subjektivni osećaj: 28 stepeni)

Loznica: 27 stepeni (Subjektivni osećaj: 28 stepeni)

Negotin: 27 stepeni (Subjektivni osećaj: 28 stepeni)

Značajnije osveženje konačno je stiglo u Sjenicu gde je izmereno 20 stepeni, kao i na Kopaonik gde ima prijatnih 19 stepeni.

Iako temperature polako padaju, noć pred nama ostaje tropska i teška za spavanje. Preporučuje se držanje prozora otvorenim samo ako ima lahora, u suprotnom ostavite klima-uređaj uključen na umerenu temperaturu i unosite dovoljno tečnosti.