- Danas ovde, u okviru obeležavanja Vidovdanskih svečanosti ne svedočimo da postoje granice, da postoje različitosti i podele već jedino što se deli među nama je ljubav, poštovanje, zajedničko razumevanje i želja da ovo naše bratstvo traje i da se prenese i na buduće generacije. Vi kao braća, niste gosti u našem gradu i upravo to je za nas najveće bogatstvo. U vremenu brojnih izazova, prijateljstva među gradovima imaju posebnu vrednost, kao i poverenje među ljudima, razmena iskustava i spremnost da jedni drugima budemo oslonac. Ponosni smo što upravo sa vama možemo da delimo naše uspehe, ali i da učimo od vas, gradeći nove mostove saradnje.

Dragi prijatelji, neka vaše današnje prisustvo bude još jedan korak ka jačanju naših neraskidivih veza. Želim vam da i ove godine ponesete najlepše uspomene iz našeg grada i da se uvek kao naši prijatelji vraćate među prijatelje i braću, izjavio je gradonačelnik Kruševca.