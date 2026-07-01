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Povodom Dana grada Vidovdana, u Gradskoj upravi Kruševca, priređen je tradicionalan prijem za goste, delegacije gradova pobratima.

Na svečanosti goste je pozdravio gradonačelnik Ivan Manojlović.

- Danas ovde, u okviru obeležavanja Vidovdanskih svečanosti ne svedočimo da postoje granice, da postoje različitosti i podele već jedino što se deli među nama je ljubav, poštovanje, zajedničko razumevanje i želja da ovo naše bratstvo traje i da se prenese i na buduće generacije. Vi kao braća, niste gosti u našem gradu i upravo to je za nas najveće bogatstvo. U vremenu brojnih izazova, prijateljstva među gradovima imaju posebnu vrednost, kao i poverenje među ljudima, razmena iskustava i spremnost da jedni drugima budemo oslonac. Ponosni smo što upravo sa vama možemo da delimo naše uspehe, ali i da učimo od vas, gradeći nove mostove saradnje.
Dragi prijatelji, neka vaše današnje prisustvo bude još jedan korak ka jačanju naših neraskidivih veza. Želim vam da i ove godine ponesete najlepše uspomene iz našeg grada i da se uvek kao naši prijatelji vraćate među prijatelje i braću, izjavio je gradonačelnik Kruševca.

Svečanom prijemu u Mozaik sali prisustvovale su delegacije gradova pobratima iz Žaleca (Slovenija), Sent Andreje (Mađarska), Lipecka (Ruska Federacija ), Stara Zagora (Bugarska), Rmniku Vlčea (Rumunija) i Bijeljina (Republika Srpska).

Predstavnici pobratimskih gradova su se pojedinačno obratili, uputivši najlepše čestitke za Dan grada svim Kruševljanima.

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