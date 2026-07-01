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U okviru programa Vidovdanskih svečanosti, na platou crkve Lazarice u Kruševcu, koncert je izveo ansambl "Čuvari tradicije“, čiji repertoar obuhvata srpske narodne pesme i igre, od kamerne elegancije do topline narodnog melosa.

- Ansambl „Čuvari tradicije“ jedinstven je kamerni oktet i čine ga akademski muzičari koji spajaju klasično muzičko obrazovanje sa srpskim narodnim melosom, kroz spoj emocije i tradicije. Sastav čini 5 gudača i 3 duvača, a njihov repertoar obuhvata i srpsku dvorsku muziku.

Ansambl je osnovan pre pet godina, sa ciljem podizanja kulture na viši nivo. Trudimo se da negujemo naše najlepše melodije, pesme i igre, specijalno aranžirane od strane Konstantina Blagojevića. Poseban fokus je na narodnim melodijama iz vremena srpskih kraljevskih porodica, kaže rukovodilac ansambla Darko Perčević.