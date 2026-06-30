STOPIĆA PEĆINA DOBIJA NOVA ULAGANJA: Veća zaštita prirodnog bisera i bolji uslovi za posetioce
Dragulj prirode Stopića pećina na Zlatiboru uz pomoć sredstava Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, poboljšaće poslove čuvanja, održavanja i prezentacije zaštićenog područja, kao i na unapređenje uslova za održivo korišćenje prirodnih resursa.
- Deo sredstava biće usmeren na unapređenje rada čuvarske službe, dok su značajna ulaganja planirana i u uređenje prostora i povećanje bezbednosti posetilaca kroz sanaciju pojedinih delova pećine i unapređenje infrastrukture u okviru zaštićenog područja - rekao je Vladimir Živanović, direktor TO "Zlatibor".
On je dodao da su sredstva opredeljena za Stopića pećinu namenjena sprovođenju aktivnosti predviđenih Programom upravljanja za 2026. godinu.
Stopića pećina, jedna od najznačajnijih turističkih atrakcija Zlatibora i Srbije, poznata po svojim jedinstvenim bigrenim kadama, izuzetnim peleološkim i geomorfološkim vrednostima i bogatom prirodnom nasleđu, svake godine privlači veliki broj domaćih i stranih turista.
Kontinuirana ulaganja u njenu zaštitu i unapređenje doprinose očuvanju ovog dragocenog prirodnog dobra, ali i daljem razvoju održivog turizma na Zlatiboru.
- Dobijena sredstva predstavljaju značajnu podršku unapređenju upravljanja Spomenikom prirode „Stopića pećina“ i potvrdu posvećenosti očuvanju prirodnih vrednosti Zlatibora za buduće generacije – zaključio je Živanović.
Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov i državni sekretar Dragana Ostojić, prilikom potpisivanja ovog ugovora, naglasile su da su očuvanje prirodnog nasleđa, unapređenje uslova zaštite biodiverziteta i održivo upravljanje prirodnim dobrima među prioritetima Ministarstva zaštite životne sredine.