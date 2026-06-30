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Dragulj prirode Stopića pećina na Zlatiboru uz pomoć sredstava Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, poboljšaće poslove čuvanja, održavanja i prezentacije zaštićenog područja, kao i na unapređenje uslova za održivo korišćenje prirodnih resursa.

- Deo sredstava biće usmeren na unapređenje rada čuvarske službe, dok su značajna ulaganja planirana i u uređenje prostora i povećanje bezbednosti posetilaca kroz sanaciju pojedinih delova pećine i unapređenje infrastrukture u okviru zaštićenog područja - rekao je Vladimir Živanović, direktor TO "Zlatibor".

On je dodao da su sredstva opredeljena za Stopića pećinu namenjena sprovođenju aktivnosti predviđenih Programom upravljanja za 2026. godinu.

1/8 Vidi galeriju Stopića pećina još privlačnija Foto: Z. G.

Stopića pećina, jedna od najznačajnijih turističkih atrakcija Zlatibora i Srbije, poznata po svojim jedinstvenim bigrenim kadama, izuzetnim peleološkim i geomorfološkim vrednostima i bogatom prirodnom nasleđu, svake godine privlači veliki broj domaćih i stranih turista.

Kontinuirana ulaganja u njenu zaštitu i unapređenje doprinose očuvanju ovog dragocenog prirodnog dobra, ali i daljem razvoju održivog turizma na Zlatiboru.

- Dobijena sredstva predstavljaju značajnu podršku unapređenju upravljanja Spomenikom prirode „Stopića pećina“ i potvrdu posvećenosti očuvanju prirodnih vrednosti Zlatibora za buduće generacije – zaključio je Živanović.