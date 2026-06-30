Slušaj vest

Poslednji junski dan, na graničnim prelazima na putu iz Grčke zadržavanje na Evzoniju nije duže od 40 minuta. Na ulazu u Srbiju čeka se svega 15 do 20 minuta.

Situacija je potpuno suprotna na izlazu iz Srbije. Šest traka vozila kreću se put Grčke i tu je duže zadržavanje. Ono ŝto je osetna razlika su i paklene vrućine koje su dočekale putnike po ulasku u Republiku Severnu Makedoniju, i u Srbiju.

WhatsApp Image 2026-06-30 at 14.52.06.jpeg
Foto: Kurir/T.S.

"Vraćamo se iz Grčke nakon letovanja od deset dana. Tamo je toplo, ali podnošljivo sunčano je bilo svih dana. Ovde gori zemlja. Pravili smo pauzu kad smo ušli iz Grčke u Makedoniju. Pakao i vrelina to je prvi utisak", kaže sagovornik Kurira Slobodan.

WhatsApp Image 2026-06-30 at 14.50.57.jpeg
Foto: Kurir/T.S.

On dodaje da na graničnim prelazima nije bilo duẓ̌eg zadržavanja na putu ka Grčkoj 19. juna kada su turisti krenuli iz Vranja na letovanje.

WhatsApp Image 2026-06-30 at 14.50.54.jpeg
Foto: Kurir/T.S.

"Kada idete preko agencije nekako je sve već organizovano. Zadovoljni smo, posebno što nismo čekali na graničnim prelazima dugo", objašnjava Slobodan.

Ne propustiteDruštvoKO JE NOĆAS KRENUO NA MORE, NEĆE MNOGO ČEKATI NA GRANICI! Pogledajte, na Preševu i makedonskoj Bogorodici ka Evzoniju nema gužve! (FOTO)
Screenshot 2026-06-30 072214.jpg
DruštvoFilmska potera na autoputu za Srbiju! Ivan uzeo pasoše na grčkoj granici, pogledao unutra i prebledeo: Zbog greške policajca nastala opšta drama, a tek onda šok
Grčka zastava policajac granica
DruštvoAlarm na Evzoniju! Srbin sa malim detetom hitno traži pomoć: Jutros u 4.30 ostao bez pasoša na prelazu, porodica u očaju moli za jednu stvar!
Evzoni
DruštvoUdar groma izazvao haos na prelazu Evzoni: "Totalni kolaps"
2026-06-23 21_53_29-PhotoMaster.png