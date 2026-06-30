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Poslednji junski dan, na graničnim prelazima na putu iz Grčke zadržavanje na Evzoniju nije duže od 40 minuta. Na ulazu u Srbiju čeka se svega 15 do 20 minuta.

Situacija je potpuno suprotna na izlazu iz Srbije. Šest traka vozila kreću se put Grčke i tu je duže zadržavanje. Ono ŝto je osetna razlika su i paklene vrućine koje su dočekale putnike po ulasku u Republiku Severnu Makedoniju, i u Srbiju.

Foto: Kurir/T.S.

"Vraćamo se iz Grčke nakon letovanja od deset dana. Tamo je toplo, ali podnošljivo sunčano je bilo svih dana. Ovde gori zemlja. Pravili smo pauzu kad smo ušli iz Grčke u Makedoniju. Pakao i vrelina to je prvi utisak", kaže sagovornik Kurira Slobodan.

Foto: Kurir/T.S.

On dodaje da na graničnim prelazima nije bilo duẓ̌eg zadržavanja na putu ka Grčkoj 19. juna kada su turisti krenuli iz Vranja na letovanje.

Foto: Kurir/T.S.