ZAHUKTAVA SE TURISTIČKA SEZONA: Na Evzoniju čekanje 40 minuta, na ulazu u Srbiju iz Severne Makedonije do 20 (FOTO)
Poslednji junski dan, na graničnim prelazima na putu iz Grčke zadržavanje na Evzoniju nije duže od 40 minuta. Na ulazu u Srbiju čeka se svega 15 do 20 minuta.
Situacija je potpuno suprotna na izlazu iz Srbije. Šest traka vozila kreću se put Grčke i tu je duže zadržavanje. Ono ŝto je osetna razlika su i paklene vrućine koje su dočekale putnike po ulasku u Republiku Severnu Makedoniju, i u Srbiju.
"Vraćamo se iz Grčke nakon letovanja od deset dana. Tamo je toplo, ali podnošljivo sunčano je bilo svih dana. Ovde gori zemlja. Pravili smo pauzu kad smo ušli iz Grčke u Makedoniju. Pakao i vrelina to je prvi utisak", kaže sagovornik Kurira Slobodan.
On dodaje da na graničnim prelazima nije bilo duẓ̌eg zadržavanja na putu ka Grčkoj 19. juna kada su turisti krenuli iz Vranja na letovanje.
"Kada idete preko agencije nekako je sve već organizovano. Zadovoljni smo, posebno što nismo čekali na graničnim prelazima dugo", objašnjava Slobodan.