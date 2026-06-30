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Kontrola namirnica, pre svega mlečnih proizvoda i povrća, pokazala je da su proizvodi koji se prodaju na kragujevačkim pijacama ispravni i bezbedni za upotrebu.

Tokom juna, u skladu sa Godišnjim programom mera kontrole ispravnosti namirnica sa gradskih pijaca, JKP Šumadija Kragujevac je u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Kragujevac sprovelo redovnu kontrolu bezbednosti namirnica.

Kontrolom su obuhvaćeni mlečni proizvodi sir i kajmak, koji su analizirani radi provere mikrobiološke ispravnosti, kao i uzorci paradajza i krastavaca, koji su ispitani na prisustvo pesticida i teških metala.

Pored toga, izvršeno je uzorkovanje 10 briseva sa radnih površina rashladnih vitrina na pijacama Centar i Aerodrom, radi provere primene higijenskih standarda tokom prodaje mlečnih i suhomesnatih proizvoda.

Iz JKP Šumadija su saopštili da su rezultati analiza pokazali da su svi ispitani uzorci sira i kajmaka mikrobiološki ispravni, dok u uzorcima paradajza i krastavaca nisu utvrđeni ostaci pesticida, niti prisustvo teških metala.

Analize briseva potvrdile su da se na kontrolisanim prodajnim mestima dosledno primenjuju propisani higijenski standardi.

- Dobijeni rezultati potvrđuju da su kontrolisane namirnice bezbedne za promet i upotrebu, kao i da se na gradskim pijacama kontinuirano sprovode mere koje obezbeđuju zdravstvenu ispravnost i kvalitet proizvoda koji se nude našim sugrađanima, navode iz JKP Šumadija, koje gazduje pijacama u Kragujevcu.

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