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Najstarija pozorišna sala u Srbiji dobija novo ruho — u Zrenjaninu se obnavlja scena Narodnog pozorišta "Toša Jovanović", uz ulaganje od skoro 43 miliona dinara.

Obnova i sanacija najstarije pozorišne sale u Srbiji i zgrade u kojoj se nalazi Narodno pozorište "Toša Jovanović" najznačajniji je pojedinačni infrastrukturni poduhvat u okviru projekta “Zrenjanin – prestonica kulture Srbije 2025", saopšteno je iz lokalne samouprave.

Nakon radova na fasadi ka Trgu slobode i sanaciji krovnog pokrivača glavne zgrade i pomoćnih objekata pozorišta u dvorištu, u toku su i radovi na obnovi pozornice velike scene — scenske mehanike, čija je investiciona vrednost 42.880.354 dinara, a finansira ih Ministarstvo kulture Republike Srbije.

Radovi, koji su neophodni za funkcionisanje pozorišta u narednom periodu, obuhvataju kompletnu obnovu i zamenu scenske tehnike, osvetljenja, poda pozornice, scenske zavese, a njihovom realizacijom biće omogućeno i izvođenje tehnički zahtevnijih predstava.

Takođe, u toku su i radovi na zameni krovnog pokrivača, na delu zgrade ka Trgu slobode.

Narodno pozorište “Toša Jovanović” u Zrenjaninu najstarije je pozorište u zemlji sa očuvanom baroknom salom iz 1839. godine. Prema nekim pretpostavkama, sagrađena je prethodno kao žitni magacin.

Od vremena podizanja, ili preuređenja ranije građevine u svrhe pozorišta, urađeno je više adaptacija, a 1984. godine obnovljena je fasada prema Trgu slobode i nad nekadašnjom jednospratnicom dozidan je sprat radi nivelisanja visine sa susednim građevinama i smeštaja svih potrebnih funkcija. Zgrada je kategorizovana kao spomenik kulture od velikog značaja.