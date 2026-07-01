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Ministarstvo kulture uložiće 9,7 miliona dinara u razvoj kulturne infrastrukture, zaštitu kulturnog nasleđa i unapređenje muzejske delatnosti u Paraćinu.

Kako je saopšteno, ugovor o ulaganju potpisali su ministar kulture Nikola Selaković i predsednik opštine Paraćin Vladimir Milićević."Najveći iznos opredeljen je konkursom 'Gradovi u fokusu 2026' kojim je Ministarstvo kulture obezbedilo sedam miliona dinara za realizaciju projekta 'Paraćin–grad stakla: kako je industrija postala umetnost', a sredstva su namenjena završnoj fazi opremanja Muzeja staklarstva obuhvatajući radove na uređenju enterijera, stručni nadzor, tehnički pregled objekta, nabavku audio-vizuelne opreme, kreiranju vizuelnog identiteta i grafičko oblikovanje muzejske postavke", navelo je Ministarstvo u saopštenju.

Prema rečima ministra Selakovića, Muzej staklarstva je jedan od projekata u okviru velikog državnog programa "Skok u budućnost 2027" i jedan od projekata kulturne infrastrukture koji se u pripremi EKSPO-a 2027. realizuje van Beograda.

- Od kako sam na čelu Ministarstva kulture, samo za ovaj projekat Muzeja staklarstva, Ministarstvo kulture je opštini Paraćin doznačilo 129 miliona dinara. Od 2022. godine od kada ovaj projekat postoji, ukupno je opredeljeno 164,6 miliona i svakako je jedan od najvećih projekata u oblasti kulturne infrastrukture koji se realizuje van Beograda - istakao je Selaković.

Prema njegovim rečima, Muzej staklarstva je i te kako značajan projekat ne samo za kulturu, nego i za kulturno-turističku ponudu Paraćina ali i čitavog Pomoravskog okruga.