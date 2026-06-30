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Dok se veći deo Srbije ovih dana bori sa tropskim temperaturama koje prelaze 35 stepeni, na Pešterskoj visoravni vlada potpuno drugačija slika. Svež vazduh, prijatne dnevne temperature i hladne noći čine ovaj kraj jednom od retkih oaza u kojoj se može pobeći od letnje žege.

Poznata kao jedna od najviših i klimatski najspecifičnijih visoravni u Srbiji, Pešterska visoravan privlači sve više posetilaca koji žele predah od vrelog asfalta i gradske gužve. Prostrane livade, guste šume, bogatstvo prirodnih izvora i netaknuta priroda pružaju idealne uslove za odmor i boravak na otvorenom.

Pored prijatnije klime, Pešter je poznata po čistoj izvorskoj vodi, kvalitetnoj domaćoj hrani i raznovrsnom lekovitom bilju. Upravo spoj očuvane prirode i svežeg planinskog vazduha čini ovu visoravan jednom od najprivlačnijih letnjih destinacija u Srbiji.