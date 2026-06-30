CELA SRBIJA POD TROPSKOM VRELINOM, SAMO U OVOM DELU ZEMLJE USRED LETA VLADA PRIJATNA TEMPERATURA: Prirodni raj za beg od paklenih vrućina
Dok se veći deo Srbije ovih dana bori sa tropskim temperaturama koje prelaze 35 stepeni, na Pešterskoj visoravni vlada potpuno drugačija slika. Svež vazduh, prijatne dnevne temperature i hladne noći čine ovaj kraj jednom od retkih oaza u kojoj se može pobeći od letnje žege.
Poznata kao jedna od najviših i klimatski najspecifičnijih visoravni u Srbiji, Pešterska visoravan privlači sve više posetilaca koji žele predah od vrelog asfalta i gradske gužve. Prostrane livade, guste šume, bogatstvo prirodnih izvora i netaknuta priroda pružaju idealne uslove za odmor i boravak na otvorenom.
Pored prijatnije klime, Pešter je poznata po čistoj izvorskoj vodi, kvalitetnoj domaćoj hrani i raznovrsnom lekovitom bilju. Upravo spoj očuvane prirode i svežeg planinskog vazduha čini ovu visoravan jednom od najprivlačnijih letnjih destinacija u Srbiji.
Dok se u gradovima rashlađenje traži uz klima-uređaje i u debelom hladu, na Pešteru je dovoljno izaći u prirodu i udahnuti svež vazduh. Za mnoge koji ovih dana teško podnose visoke temperature, ova visoravan predstavlja pravo mesto za beg od letnjih vrućina.