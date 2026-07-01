Na klinici za gastroenterologiju i hepatologiju, na prizemlju, vrše se kolonoskopije, primena terapije kroz dnevnu bolnicu i imunološko-biološka terapija. Ambulanta interventne kardiologije trenutno je smeštena u ambulanti onkologije UKC Kragujevac na samom ulazu sa desne strane. Pacijenti od 29. juna, kada je počela rekonstrukcija, sve informacije mogu dobiti na šalteru na prizemlju zgrade nekadašnje interne klinike. Kako je najavljeno, radovi na rekonstrukciji poliklinike interne klinike UKC Kragujevac trajaće 60 dana.

Zbog rekonstrukcije poliklinike internističkih grana Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac u suterenu zgrade nekadašnje interne klinike, ambulantni pregledi, dijagnostičke procedure i primena terapija u dnevnim bolnicama obavljaju se na promenjenim lokacijama. Kako su iz uprave UKC Kragujevac obavestili pacijente, u prizemlju zgrade internih klinika nalaze se gastroenterološka ambulanta, endokrinološka ambulanta, eho abdomena i štitne žlezde, ergometrija, alergološka ambulanta i testiranja, biološka terapija za reumatološke pacijente, reumatološka ambulanta, ambulanta pejsmejkera i previjalište, opšta kardiološka ambulanta i eho srca, hematološka ambulanta i dnevna bolnica za hematološke pacijente.

Na klinici za gastroenterologiju i hepatologiju, na prizemlju, vrše se kolonoskopije, primena terapije kroz dnevnu bolnicu i imunološko-biološka terapija. Ambulanta interventne kardiologije trenutno je smeštena u ambulanti onkologije UKC Kragujevac na samom ulazu sa desne strane. Pacijenti od 29. juna, kada je počela rekonstrukcija, sve informacije mogu dobiti na šalteru na prizemlju zgrade nekadašnje interne klinike. Kako je najavljeno, radovi na rekonstrukciji poliklinike interne klinike UKC Kragujevac trajaće 60 dana.

Zbog lakše komunikacije, objavljeni su u kontakt telefoni za zakazivanje specijalističkih pregleda tokom trajanja radova.

Specijalistički pregledi se mogu zakazati na sledeće brojeve telefona:

- Klinika za kardiologiju 064-806-5136

- Klinika za hematologiju 064- 806-5328

- Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma 064-806-5234

- Klinika za reumatologiju i alergologiju 066-807-2331

- Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju 034-50-50-55.