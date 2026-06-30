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Materijalnu štetu u gradskom jezgru i okolnim mesnim zajednicama izazvalo je nevreme koje je danas u popodnevnim satima zahvatilo Loznicu. Oborena su stabla, polomljene grane, a na pojedinim mestima bio je otežan saobraćaj, saopšteno je večeras iz gradske uprave.

Odmah po prestanku nevremena ekipe lozničkih javnih preduzeća su izašle na teren, a prioritet je uklanjanje stabala sa saobraćajnica, javnih površina, trotoara i pešačkih staza. Poseban oprez, kako je naveo direktor JP "Loznica razvoj" Nikola Dragićević, potreban je na mestima gde se grane nalaze u blizini elektroenergetske mreže, jer se ti poslovi rade tek posle isključenja struje, zbog bezbednosti radnika. Nevreme je kratkotrajno pravilo probleme i u vodosnabdevanju Lozničana.

Foto: Gradska Uprava Loznica, Kurir.rs/T. Ilić

Deo potrošača u gradskom jezgru je prema informacijama iz JP "Vodovod i kanalizacija" imao prekid u vodosnabdevanju, ili smanjen pritisak, od 20 do 30 minuta, ali je stanje normalizovano. Uglavnom zbog nestanka struje problemi su ostali u delovima Gornjeg Dobrića, iznad pumpne stanice u Banji Koviljači i u Gornjoj Mali u Jadranskoj Lešnici, stoji u saopštenju.

Dve ekipe gradskog zelenila i tri ekipe čistača KJP "Naš dom" odmah po prestanku nevremena su izašle na teren, čistači sklanjaju manje popadale grane i smeće koje je vetar razneo, dok ekipe zelenila motornim testerama uklanjaju oborena stabla po prioritetima, a najpre na mestima gde mogu ugroziti saobraćaj.

Nadležne službe nastavljaju rad na terenu, a građanima se savetuje da ne prilaze oborenim stablima, polomljenim granama i mestima gde postoji mogućnost oštećenja elektroenergetske mreže, saopštila je gradska uprava.

Foto: Gradska Uprava Loznica, Kurir.rs/T. Ilić

U Loznici uz povremenu grmljavinu i tokom noći pada kiša, a započeti poslovi na uklanjanju posledica nevremena biće nastavljeni u ranim jutarnjim satima.

U 22 sata u Loznici su izmerena 24 stepena, za sutra su prognozirana maksimalna 33, uz poslepodnevne pljuskove, a u četvrtak prijatna 24 stepena uz kišu.