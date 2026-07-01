Seizmološki zavod Srbije saopštio je da su u regionu Leskovca registrovana dva zemljotresa, od kojih je jači zabeležen u 9.46 časova i procenjen na 3,8 stepena Rihterove skale.
Srbija
DVA ZEMLJOTRESA ZA 3 MINUTA NA JUGU SRBIJE: Ovaj grad jutros se dobro zatresao, izmerena 3,8 stepena po Rihteru
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U regionu Leskovca jutros su registrovana dva zemljotresa, saopštio je Seizmološki zavod Srbije. Prvi potres zabeležen je u 9.43 časova jačine 2,3 stepena Rihterove skale, dok je samo tri minuta kasnije usledio jači zemljotres.
U 9.46 časova registrovan je potres magnitude 3,8 jedinica Rihterove skale, sa procenjenim intenzitetom u epicentru od V do VI stepena Merkalijeve skale. Prema proceni seizmologa, ovakav intenzitet može izazvati manja oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.
Zemljotresi u Leskovcu Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen
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Za sada nema informacija o eventualnoj većoj materijalnoj šteti ili povređenima.
Foto: Printscreen/Seizmološki zavod Srbije
Kurir.rs
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