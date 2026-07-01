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U regionu Leskovca jutros su registrovana dva zemljotresa, saopštio je Seizmološki zavod Srbije. Prvi potres zabeležen je u 9.43 časova jačine 2,3 stepena Rihterove skale, dok je samo tri minuta kasnije usledio jači zemljotres.

U 9.46 časova registrovan je potres magnitude 3,8 jedinica Rihterove skale, sa procenjenim intenzitetom u epicentru od V do VI stepena Merkalijeve skale. Prema proceni seizmologa, ovakav intenzitet može izazvati manja oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.

Zemljotresi u Leskovcu Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen

Za sada nema informacija o eventualnoj većoj materijalnoj šteti ili povređenima.

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Foto: Printscreen/Seizmološki zavod Srbije

Kurir.rs

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