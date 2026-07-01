Slušaj vest

Okolina Čačka našla se na udaru snažnog nevremena.

Juče, tokom poslepodnevnih sati, jako olujno nevreme zahvatilo je čačanski kraj, a krupan grad padao je u selu Prijevor nekoliko minuta.

- Nevreme se dugo spremalo, onda je krenula kiša sa vetrom i grad. Padao je jakim intezitetom, bio je veličine lešnika. Dvorište nam je za samo nekoliko minuta skoro potpuno obelelo, kaže za RINU jedan od meštana.

Grad i jako olujno nevreme zahvatilo čačanski kraj Foto: RINA

Još nije poznato da li je jako nevreme pričinilo veću štetu na poljoprivrednim kulturama, jer je ovo poznati voćarski kraj.

- Još nismo izasli u voćnjak, ali plašimo se najviše za kajsije i šljive. Nekima je jak grad oštetio automobile, dodaje meštanin.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteDruštvoU NAREDNIH SAT I PO NEVREME UDARA NA OVAJ DEO SRBIJE! Upaljeni alarmi! Ovako je noćas grmelo i pljuštalo u Užicu, na Ljuboviju padale kugle leda! (FOTO/VIDEO)
nevreme.jpg
SrbijaPRIORITET UKLANJANJE OBORENIH STABALA! Loznica posle nevremena: Pogledajte štetu! (FOTO)
LOZNICA - Puklo.jpg
DruštvoPOGLEDAJTE SNIMKE KOJI POKAZUJU SVU SNAGU NEVREMENA U SRBIJI Jezivi huk najavio oluju, a onda se diže kovitlac! Čupa drveće, grad zatrpava kuće
collage.jpg
DruštvoOLUJNO NEVREME POGODILO SRBIJU Meštani u šoku: "Za nekoliko minuta dvorište je bilo belo od grada"
Čačak.jpg
BeogradNEVREME IZNENADILO BEOGRAĐANE! Hitno se oglasio i RHMZ, ovo niko NIJE očekivao: "Digla se prašina, a onda se čula I LOMLJAVA, skočili smo da..."
IMG_20260329_160124.jpg