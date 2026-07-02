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U Univerzitetskom kliničkom centru Niš otvorena je Dnevna bolnica za terapiju bola, koja će u okviru Klinike za anesteziju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju pružati dijagnostiku i savremene metode lečenja pacijenata sa akutnim i hroničnim bolom.

Novi prostor nalazi se u okviru Urgentnog centra i namenjen je pacijentima iz Niša i čitavog juga Srbije, uz cilj da se većina pregleda, dijagnostike i terapije obavlja na jednom mestu, bez odlaska u druge zdravstvene centre.

Kako je istaknuto, u Dnevnoj bolnici lečiće se različita bolna stanja, uključujući bolove u kičmi, zglobovima, migrene, postoperativni i onkološki bol, uz primenu savremenih minimalno invazivnih procedura i individualnih planova terapije.

Iz UKC Niš navode da će novi centar omogućiti brže procedure, a u brojnim slučajevima pacijenti će nakon intervencije istog dana moći da se vrate svakodnevnim aktivnostima uz smanjenje ili potpuno uklanjanje bola.