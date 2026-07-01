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Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije obezbedilo je novo terensko vozilo za potrebe Centra za socijalni rad Trstenik. Za nabavku vozila Fiat Panda izdvojena su sredstva u iznosu od dva miliona dinara, čime će biti unapređeni uslovi rada zaposlenih i omogućeno efikasnije pružanje usluga korisnicima sistema socijalne zaštite.

Ključeve vozila, u ime ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja direktoru Centra za socijalni rad Trstenik Vladimiru Antiću uručila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

- Novo vozilo predstavlja značajnu podršku zaposlenima u Centru za socijalni rad, posebno kada je reč o terenskom radu i pružanju pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva. Ovo vozilo predstavlja značajnu podršku u radu zaposlenih u Centru, posebno u obavljanju terenskih aktivnosti i pružanju pomoći građanima kojima su usluge socijalne zaštite najpotrebnije, pogotovo u najudaljenijim mestima naše opštine. Izražavamo veliku zahvalnost Ministarstvu jer je, kao i ranije, prepoznalo naše potrebe i na ovaj način ojačalo resursne kapacitete Centra za naredni period, izjavila je Milena Turk.

Zahvalnost Ministarstvu i lokalnoj samoupravi uputio je i direktor Centra za socijalni rad Vladimir Antić.

Foto: Novo vozilo Trstenik

- Novo službeno vozilo će omogućiti veću mobilnost stručnih radnika, brži odlazak na teren i kvalitetnije pružanje usluga korisnicima. Veliki broj naših inicijativa i potreba realizuje lokalna samouprava u saradnji sa Ministarstvom, tako je bilo i ovoga puta. Novo vozilo doprineće efikasnijem funkcionisanju Centra za socijalni rad, većoj dostupnosti usluga i boljoj povezanosti sa korisnicima, posebno onima koji žive u udaljenim seoskim sredinama.

Ova donacija predstavlja još jedan primer uspešne saradnje lokalne samouprave i resornog ministarstva u cilju jačanja sistema socijalne zaštite i podrške najosetljivijim kategorijama stanovništva.

Foto: Novo vozilo Trstenik

Opština Trstenik nastavlja da podržava unapređenje uslova rada ustanova od značaja za lokalnu zajednicu, sa ciljem da usluge građanima budu dostupnije i kvalitetnije.