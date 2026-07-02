Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U prvih šest meseci u porodilištu Zdravstvenog centra Loznicarođeno je ukupno 447 beba – 249 dečaka i 198 devojčica, što je za 38 novorođenčadi više nego u prvoj polovini prošle godine, kada je na svet došlo 409 beba.

Prema podacima Zdravstvenog centra, u junu je rođeno 69 beba – 34 dečaka i 35 devojčica, što je tri manje nego u istom mesecu prošle godine. Među junskim bebama nije bilo blizanaca.

Tokom cele prethodne godine u lozničkom porodilištu rođeno je 878 beba, uključujući osam blizanačkih porođaja. To je 68 beba manje nego 2024. godine, kada je zabeleženo 946 novorođenčadi, odnosno 40 više nego 2023. godine.

Blagi porast broja novorođenčadi u prvoj polovini ove godine uliva nadu da bi i ostatak godine mogao da zadrži ili poboljša ovaj trend.