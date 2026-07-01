Zdanje Gradske kuće u Kragujevcu danas je osveštano po pravoslavnom obredu.

Nakon preseljenja dela gradske administracije u zgradu, u kojoj su se prethodno decenijama nailazili pravosudni organi, osveštano je zdanje nove Gradske kuće. Čin osvećenja, uz molitvu za uspešan rad, napredak i blagoslov svih zaposlenih, obavio je Njegovo visokopreosveštenstvo arhiepiskop kragujevački i mitropolit šumadijski gospodin Jovan sa sveštenstvom.

Osvećenju Gradske kuće prisustvovali su gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić, zamenik gradonačelnika Dejan Ružić, predsednik Skupštine grada Ivica Momčilović, zamenica predsednika Skupštine grada Nada Milovanović, pomoćnik gradonačelnika za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Mirko Čikiriz i zaposleni. Tom prilikom istaknut je istorijski i administrativni značaj ovog objekta za sve građane Kragujevca.

Zgrada nekadašnjeg Okružnog načelstva, podignuta 1904. godine, a posle Drugog svetskog rata zgrada Okružnog suda, jedan je od prepoznatljivih simbola Kragujevca i svedok najvažnijih perioda naše istorije.

- Decenijama su naši sugrađani ovde dolazili po pravdu, a u vreme Velikog rata upravo u ovoj zgradi bila je smeštena Vrhovna komanda naše vojske. Objekat je građen kao administrativno zdanje i njegova namena neće biti promenjena – čuvajući tradiciju, udahnuli smo mu novi život kao mestu rada gradske uprave i službe građanima, naglasio je gradonačelnik Dašić i dodao da ga posebno raduje što se ovde nalazi i reprezentativna sala za venčanja.

Gradonačelnik Kragujevca je naglasio da je osvećenje poslovnih prostorija deo tradicije kojom se priziva Božji blagoslov na prostor, zaposlene i poslove koji se u njemu obavljaju, sa željom da među kolegama vladaju mir, sloga i poštovanje.

- Verujem da je važno da svaki prostor u kome se donose odluke od značaja za naš grad bude ispunjen duhom zajedništva i posvećenosti opštem dobru. U ime svojih saradnika i u svoje lično ime, izražavam zahvalnost vladiki Jovanu na blagoslovu da ovaj dom bude mesto dobrih odluka, napretka i na korist svih Kragujevčana, poručio je gradonačelnik Kragujevca.