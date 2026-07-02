Sportski savez Grada Sombora organizuje besplatnu Školicu sporta za decu uzrasta od 3 do 6 godina. Program počinje 6. jula na Otvorenom Gradskom bazenu i održava se ponedeljkom i sredom od 9 do 10 časova
Školica plivanja
SOMBOR POKREĆE BESPLATNU ŠKOLICU SPORTA ZA NAJMLAĐE Evo kada počinje na Gradskom bazenu!
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Sportski savez Grada Sombora organizuje besplatnu Školicu sporta namenjenu deci uzrasta od tri do šest godina.
Treninzi počinju 6. jula, a održavaće se ponedeljkom i sredom od 9 do 10 časova na Otvorenom Gradskom bazenu u Somboru.
Program je osmišljen kako bi najmlađima kroz igru, zabavu i prilagođene vežbe približio fizičku aktivnost, razvoj motoričkih sposobnosti i usvajanje zdravih životnih navika.
Učešće u Školici sporta je besplatno, a organizatori pozivaju roditelje da prijave svoje mališane i omoguće im kvalitetno provođenje vremena tokom letnjeg raspusta.
Kurir.rs
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