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Sportski savez Grada Sombora organizuje besplatnu Školicu sporta namenjenu deci uzrasta od tri do šest godina.

Treninzi počinju 6. jula, a održavaće se ponedeljkom i sredom od 9 do 10 časova na Otvorenom Gradskom bazenu u Somboru.

Program je osmišljen kako bi najmlađima kroz igru, zabavu i prilagođene vežbe približio fizičku aktivnost, razvoj motoričkih sposobnosti i usvajanje zdravih životnih navika.

Učešće u Školici sporta je besplatno, a organizatori pozivaju roditelje da prijave svoje mališane i omoguće im kvalitetno provođenje vremena tokom letnjeg raspusta.

Kurir.rs

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