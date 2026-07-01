Slušaj vest

Neobična scena odigrala se u Kragujevcu koja je pokazala da su tihi heroji svuda oko nas. Radnik JKP "Šumadija" Marko Bajramović dok je čistio gradske kontejnere doživeo je susret koji će zauvek pamtiti, ali koji je i pokazao da ima veliko i plemenito srce. On je iz kontejnera u poslednjem trenutku spasao malo mače skoro sigurne smrti.

- Trobojno mače staro svega nekoliko nedelja završilo je na dnu kontejnera, najverovatnije tražeći hranu, mada se ne isključuje ni mogućnost da ga je neko tu namerno ostavio. U trenutku kada je otpad trebalo da bude sabijen u presi, Marko je primetio da se među smećem nešto pomera - prepričali su očevici ovaj događaj.

Dodaju da je Marko bez oklevanja zaustavio mašinu i proverio o čemu se radi.

- Na njegovo iznenađenje, među otpadom se nalazilo preplašeno i iscrpljeno mače, koje je zahvaljujući njegovoj brzoj reakciji izvučeno na sigurno i dobilo novu šansu za život - dodaju očevici.

Spaseno mače Foto: RINA

Ovaj humani gest samo još jednom potvrđuje da treba da vodimo računa o svakom živom biću, i da pružimo pomoć kad god smo to u mogućnosti.