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Na savskom keju kod Male crkve u Sremskoj Mitrovici sinoć je otkriven mural posvećen Branimiru Pavloviću Žutari (61), dugogodišnjem roniocu i čoveku kojeg su mnogi smatrali simbolom Save i mitrovačkih ronilaca.

Emotivnom okupljanju prisustvovali su članovi porodice, prijatelji, ronioci i brojni sugrađani koji su želeli da odaju počast čoveku čija je iznenadna smrt početkom juna duboko potresla grad.

Mural, čiji je autor akademski slikar Vojislav Krstić, oslikan je upravo na mestu koje je Žutara posebno voleo – na obaloutvrdi uz Savu, kod Male crkve.

- Želeli smo da ostanemo zajedno, baš onako kako bi on voleo. Žutara nas je celog života spajao. Različite ljude, različite karaktere, različite naravi. Ono što mnogima nije bilo spojivo, njemu je uspevalo. Sada želimo da nastavimo ono što je on gradio među nama - rekli su organizatori, njegovi prijatelji i članovi porodice.

1/3 Vidi galeriju Sava u Sremskoj Mitrovici Foto: Kurir.rs/D.Š.

Kako ističu, izbor lokacije nije bio slučajan.

- Ovo je bilo jedno od njegovih omiljenih mesta. Ovde su nastajala prijateljstva, ovde je provodio veliki deo života. Mala crkva imala je posebno mesto u njegovom srcu, kao i Sava kojoj je posvetio gotovo ceo život - kažu njegovi najbliži.

Ovo je tek početak

Prijatelji Branimira Pavlovića Žutare poručuju da mural nije poslednji način na koji će grad čuvati uspomenu na njega.

U planu je da se svake godine, 1. juna, organizuje okupljanje u njegovu čast, baš na mestu gde je mural postavljen.

Pokrenuće i inicijativu da savski kej, ili deo keja, dobije njegovo ime, kao i da jedna ulica u Sremskoj Mitrovici ponese ime čoveka koji je decenijama bio neraskidivo vezan za Savu.

- Ovo je najmanje što smo mogli da uradimo za njega. Mnogi možda nisu ni svesni koliko je učinio za ovaj grad, za Savu i za ljude. Na nama je da to sačuvamo od zaborava - poručili su organizatori.

Tragedija koja je pogodila ceo grad

Foto: Kurir.rs/D.Š.

Podsetimo, Branimir Pavlović Žutara poginuo je 1. juna tokom zarona, prilikom čišćenja podvodnog dela broda na reci Savi.

Vest o njegovoj smrti izazvala je veliku tugu među Mitrovčanima, naročito među roniocima, prijateljima i svima koji su ga poznavali kao čoveka koji je život proveo pomažući drugima.

Sada će njegov lik trajno ostati na obali reke koju je najviše voleo, kao podsetnik na čoveka koji je, kako kažu njegovi prijatelji, iza sebe ostavio mnogo više od uspomena – ostavio je zajedništvo koje traje.