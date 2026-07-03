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Grad Zrenjanin započeo je realizaciju pilot aktivnosti u okviru međunarodnog programa URBACT Pioneers Accelerator, kroz projekat revitalizacije Čokliget parka.

Cilj projekta je unapređenje ovog zelenog prostora kroz aktivnosti koje povezuju zaštitu životne sredine, edukaciju i aktivno učešće građana. Poseban akcenat stavljen je na podizanje svesti o značaju urbanih zelenih površina, očuvanju biodiverziteta i stvaranju kvalitetnijeg prostora za boravak svih generacija.

U narednom periodu planirana je sadnja novog biljnog materijala, postavljanje edukativne table sa QR kodom, kao i razvoj digitalnih edukativnih sadržaja koji će posetiocima omogućiti da saznaju više o biljkama, biodiverzitetu, klimatskim promenama i održivom razvoju.

Posebnu ulogu u realizaciji projekta imaju obrazovne ustanove, javna preduzeća i stručne institucije koje zajedno sa Gradom Zrenjaninom pripremaju sadržaje namenjene deci, mladima i svim zainteresovanim građanima.

Kroz ovaj projekat Čokliget park će postepeno postati prostor u kome se priroda, obrazovanje i zajednica povezuju na jednom mestu.

U narednim mesecima na sajtu Grada Zrenjanina i zvaničnim kanalima komunikacije biće objavljivane informacije o aktivnostima, zanimljivosti o biljnom svetu, edukativni sadržaji i najave događaja koji će biti realizovani u okviru projekta.