ZRENJANIN ULAŽE U ZELENU BUDUĆNOST: Pokrenut projekat za Čokliget park, stižu nove sadnice, edukativne table i digitalni sadržaji (FOTO)
Grad Zrenjanin započeo je realizaciju pilot aktivnosti u okviru međunarodnog programa URBACT Pioneers Accelerator, kroz projekat revitalizacije Čokliget parka.
Cilj projekta je unapređenje ovog zelenog prostora kroz aktivnosti koje povezuju zaštitu životne sredine, edukaciju i aktivno učešće građana. Poseban akcenat stavljen je na podizanje svesti o značaju urbanih zelenih površina, očuvanju biodiverziteta i stvaranju kvalitetnijeg prostora za boravak svih generacija.
U narednom periodu planirana je sadnja novog biljnog materijala, postavljanje edukativne table sa QR kodom, kao i razvoj digitalnih edukativnih sadržaja koji će posetiocima omogućiti da saznaju više o biljkama, biodiverzitetu, klimatskim promenama i održivom razvoju.
Posebnu ulogu u realizaciji projekta imaju obrazovne ustanove, javna preduzeća i stručne institucije koje zajedno sa Gradom Zrenjaninom pripremaju sadržaje namenjene deci, mladima i svim zainteresovanim građanima.
Kroz ovaj projekat Čokliget park će postepeno postati prostor u kome se priroda, obrazovanje i zajednica povezuju na jednom mestu.
U narednim mesecima na sajtu Grada Zrenjanina i zvaničnim kanalima komunikacije biće objavljivane informacije o aktivnostima, zanimljivosti o biljnom svetu, edukativni sadržaji i najave događaja koji će biti realizovani u okviru projekta.
Kurir.rs/B92