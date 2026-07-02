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Početak letnje turističke sezone već je doneo prve ozbiljnije gužve na graničnom prelazu Batrovci – Bajakovo, a stručnjaci upozoravaju da bi tokom jula čekanja mogla da traju i više sati zbog primene novog evropskog sistema granične kontrole.

Tokom jučerašnjeg dana na izlazu iz Srbije, odnosno na ulazu u Hrvatsku, formirano je više kolona putničkih vozila, a čekanje je u pojedinim trenucima dostizalo oko sat vremena. Sa druge strane, na ulazu u Srbiju gotovo da nije bilo zadržavanja i vozila su prolazila bez većih problema.

Iako sat vremena čekanja trenutno nije neuobičajeno za početak jula, najveći talas turista tek se očekuje, pa bi i zadržavanja mogla da budu znatno duža. Već u aprilu, nakon pune primene novog sistema, putnici su na Batrovcima čekali između tri i šest sati, a u pojedinim periodima i duže.

Novi sistem usporava prolazak granice

Razlog za duže zadržavanje je Entry/Exit System (EES), novi elektronski sistem Evropske unije koji je od aprila u punoj primeni na spoljnim granicama Šengena. Umesto pečatiranja pasoša, sistem elektronski evidentira ulazak i izlazak državljana zemalja koje nisu članice Evropske unije.

Prilikom prvog ulaska u zemlje koje koriste EES evidentiraju se:

fotografija lica,

otisci prstiju,

podaci iz putne isprave.

Na narednim prelascima granice vrši se biometrijska provera identiteta, najčešće pomoću fotografije lica ili otiska prsta.

Na pojedinim graničnim prelazima putnici, u skladu sa organizacijom rada graničnih službi, izlaze iz vozila i staju ispred kamere radi identifikacije, što dodatno produžava vreme obrade kada je veliki broj automobila.

Najveće gužve tek predstoje

Građani Srbije koji putuju automobilom ka zemljama Evropske unije trebalo bi da računaju na mogućnost dužeg zadržavanja, posebno tokom vikenda i u vreme smene turista.

Tradicionalno se najveće gužve očekuju na graničnim prelazima:

Batrovci – Bajakovo,

Horgoš,

Gradina,

Preševo.

Upravo će druga polovina jula i početak avgusta biti period najvećeg opterećenja, kada veliki broj naših građana, ali i državljana zapadne Evrope, prolazi kroz Srbiju na putu ka letovalištima.

Savet putnicima

Pre polaska na put vozačima se savetuje da:

provere stanje na graničnim prelazima,

pripreme sva putna dokumenta,

računaju na duže zadržavanje,

ponesu dovoljno vode i hrane, posebno ako putuju sa decom ili starijim osobama.

Evropski aerodromi i avio-kompanije već su upozorili da je novi sistem doveo do višesatnih čekanja i zatražili od Evropske komisije veću fleksibilnost tokom letnje sezone, upozoravajući da su granične službe pod velikim pritiskom