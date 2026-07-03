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Grad Kruševac napravio je novi korak ka modernizaciji sistema daljinskog grejanja, pošto su izdati lokacijski uslovi za izgradnju prve faze kotlarnice na biomasu snage 9,9 MW u kompleksu Gradske toplane, u Ulici Mike Stojanovića.

Prema dokumentaciji, planirana je izgradnja objekta kotlarnice bruto površine 601 kvadratni metar, uz elektrostatčki filter i dimnjak visine 33 metra. Objekat će biti prizeman, dok će visina slemena iznositi 20 metara.

Investitor projekta je Grad Kruševac, a idejno rešenje izradio je beogradski studio ARCHDESIGN, sa glavnim projektantom Sašom Jankovićem.

Planirana kotlarnica gradiće se na delu katastarske parcele u okviru kompleksa Gradske toplane u Lazaričkom industrijskom području. Projekat predstavlja prvu fazu planirane modernizacije, dok je u narednoj fazi predviđena izgradnja još jednog objekta kotlarnice.

Pre izdavanja građevinske dozvole investitor će morati da sprovede preparcelaciju zemljišta, kao i da pribavi rešenje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu, u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu.

Lokacijski uslovi važe dve godine od dana izdavanja, a u tom roku može biti izrađen projekat za građevinsku dozvolu i pokrenut postupak za početak izgradnje.