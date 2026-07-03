KRUŠEVAC KREĆE U VELIKU ENERGETSKU MODERNIZACIJU! Gradi se kotlarnica na biomasu od 9,9 MW, poznato gde niče novi objekat
Grad Kruševac napravio je novi korak ka modernizaciji sistema daljinskog grejanja, pošto su izdati lokacijski uslovi za izgradnju prve faze kotlarnice na biomasu snage 9,9 MW u kompleksu Gradske toplane, u Ulici Mike Stojanovića.
Prema dokumentaciji, planirana je izgradnja objekta kotlarnice bruto površine 601 kvadratni metar, uz elektrostatčki filter i dimnjak visine 33 metra. Objekat će biti prizeman, dok će visina slemena iznositi 20 metara.
Investitor projekta je Grad Kruševac, a idejno rešenje izradio je beogradski studio ARCHDESIGN, sa glavnim projektantom Sašom Jankovićem.
Planirana kotlarnica gradiće se na delu katastarske parcele u okviru kompleksa Gradske toplane u Lazaričkom industrijskom području. Projekat predstavlja prvu fazu planirane modernizacije, dok je u narednoj fazi predviđena izgradnja još jednog objekta kotlarnice.
Pre izdavanja građevinske dozvole investitor će morati da sprovede preparcelaciju zemljišta, kao i da pribavi rešenje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu, u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu.
Lokacijski uslovi važe dve godine od dana izdavanja, a u tom roku može biti izrađen projekat za građevinsku dozvolu i pokrenut postupak za početak izgradnje.
Kurir.rs/eKapija