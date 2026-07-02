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Pravi ribolovački podvig ostvarili su Amel Bronja iz Sjenice i njegov osamnaestogodišnji sin Emil, koji su na Sjeničkom, odnosno Uvačkom jezeru, ulovili soma teškog čak 45 kilograma i dugog tačno dva metra.

Ovaj nesvakidašnji ulov dogodio se na potezu od Sedla prema Orlovima, ispod Orlove stene, kako to mesto nazivaju lokalni ribolovci.

– Tog dana smo moj sin Emil i ja krenuli u ribolov. Pecali smo soma i u jednom trenutku se desio jak udarac na njegovom štapu. On je zakačio soma, a kada smo shvatili da je riba ogromna, ja sam mu priskočio u pomoć – kaže za RINU Amel Bronja.

Borba sa ogromnom ribom trajala je skoro sat vremena. Kako Amel ističe, u početku nisu ni slutili da se na udici nalazi pravi jezerski gorostas.

– Nismo bili svesni šta smo zakačili. U početku smo mislili da je neki manji som, možda od 10 ili 15 kilograma, ali kada smo videli koliko je to čudo, čovek se stvarno prepadne. Baš nas je preznojio – priča Amel.

1/5 Vidi galeriju Otac i sin upecali soma kapitalca na Uvačkom jezeru Foto: RINA

U pomoć im je priskočio i jedan lokalni ribolovac, pa su zajedničkim snagama uspeli da izvuku ribu na obalu. Som je bio težak 45 kilograma i dugačak dva metra.

– Ribolovom se bavim već 20 godina i do sada su se na ovom jezeru uglavnom hvatali primerci od 18 do 20 kilograma. To se smatralo krupnim somom za naše jezero. Iskreno, nismo ni pretpostavljali da u Uvačkom jezeru ima ovako velika riba – dodaje Bronja.

Sjeničko, odnosno Uvačko jezero, poznato je po izuzetnoj prirodi i bogatom ribljem fondu, ali ovakav ulov za lokalne ribolovce predstavlja pravo iznenađenje i priču koja će se dugo prepričavati među pecarošima ovog kraja.